Captan a Adele en el after party de los Óscar y luce irreconocible

La cantante británica Adele asistió al after party de los Premios Óscar el pasado domingo y sorprendió a sus fanáticos al mostrar una figura muy diferente y a su vez, los preocupó, ya que después de haber bajado más de 45 kilos luce "irreconocible" para ellos.

Fue el pasado domingo por la noche cuando la intérprete se apareció en el evento organizado por los cantantes Jay Z y Beyoncé, fiesta a la que también asistieron muchísimas personalidades para celebrar a los ganadores de la estatuilla dorada que otorga la Academia.

La estrella de 31 años no compartió ninguna fotografía de su presencia en el exclusivo festejo, sin embargo, la conductora Kinga Rusin se encargó de hacerle saber a todos que se encontraba por ahí al publicar una imagen junto a su cantante favorita, la cual acompañó con un curioso mensaje.

Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos mucho en una noche increíble", escribió Rusin en su Instagram.