Captan a Amber Heard comprando en tiendas de descuentos tras perder demanda contra Johnny Depp

Sin embargo, al notar la presencia de los paparazis en la tienda, decidieron salir corriendo del lugar. El video desató todo tipo de reacciones en Internet, lo más comentado fue que podría estar buscando una estrategia para no tener que pagar la gran suma que ahora le debe a su ex pareja.

De acuerdo con información de TMZ , la ex de Johnny Depp estuvo durante varios minutos en la tienda TJ Maxx , una departamental que se caracteriza por sus precios bajos, momento en el que se le vio discutiendo con su hermana por el precio de un par de pantalones de color blanco.

Tras un polémico y mediático juicio, mucho se ha especulado sobre la situación financiera de Heard , a través de sus abogados, se declaró en banca rota , por lo que no podría pagarle a su ex la millonaria cantidad anteriormente mencionada, principalmente, luego de perder sus trabajos más importantes como su contrato con DC Universe.

Estados Unidos.- Nada más y nada menos que diez millones de dólares son los que tendrá que pagar la actriz estadounidense, Amber Heard , a su ex pareja Johnny Depp , esto tras perder la demanda de difamación que interpuso en su contra.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.