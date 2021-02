Captan a Carlos Espejel de la mano con su nueva pareja, una escort a quien 'sacó de trabajar'

Carlos Espejel sin duda lo ha pasado muy bien en estos primeros meses del año, pues recientemente fue captado con quien indican que es su nueva pareja sentimental.

El actor que de niño saltó a la fama por interpretar a Chiquidrácula en ‘Chiquilladas’, Carlos Espejel, hoy celebra el tener una nueva relación, una mujer colombiana con quien se le vio en las calles muy agarrados de la mano.

De acuerdo con un amigo del actor, la pareja se conoció cuando él contrató los servicios de ella como escort, y la “sacó” de su trabajo para hoy ser su novia.

Carlos Espejel fue captado recientemente con una mujer en calles de Ciudad de México con una joven desconocida, caminando tomados de la mano. Fue el programa Ventaneando quienes los encontraron, haciendo la observación de que ninguno de los dos llevaba cubrebocas puesto al salir a pasear fuera.

¡En exclusiva! Captamos a Carlos Espejel muy acaramelado con una chica en las calles de la Ciudad de México y lucía muy enamorado.



Entre las especulaciones de quién podría ser la nueva pareja de Carlos Espejel, una revista de espectáculos consiguió una entrevista con una fuente muy cercada al actor, quien reveló que la bella mujer se trata de una escort colombiana con quien pasó un rato tan agradable que la “sacó” de trabajar y ahora mantienen una relación sentimental.

“Esta muchacha es colombiana. La contrató para tener sexo, pero se entendieron tanto, lo tiene tan satisfecho, que Carlos ya la sacó de trabajar ¡y ahora es su novia!, pero le sale medio cara”, dijo el amigo de Carlos Espejel.

La fuente señaló que, a pesar de que Carlos Espejel no está ahora en la mejor posición económica, él ha tratado de consentir a su novia con lo que puede, aunque ello signifique descuidar a su familia, y a su ex esposa Paty Azuara, a quien no ha estado dando dinero para apoyar a sus hijos.

“Con tal de quedar bien con su nena, gasta hasta lo que no tiene, y lo peor es que está dejando a un lado a su familia porque, cuando está en su plan de galán, se le olvida que también es papá”, añadió.

A pesar del estado de felicidad en el que Carlos Espejel se encuentra con su nueva pareja, su amigo quien reveló los detalles de la relación señaló que se encuentra preocupado por él, pues teme que los vicios que la joven tiene pueden influir al actor a también caer en una adicción al alcohol.

“Dicen que le encanta el alcohol. Ojalá no lleve a Carlitos por el mal camino porque, la verdad, él nunca ha sido de vicios. Luego las malas compañías no ayudan”.

Recordemos que fue en 2018 cuando Carlos Espejel y su ex esposa, Paty Azuara, anunciaron su divorcio, luego de que él haya cometido infidelidad con la actriz Alma Cero, a quien conoció en 2017 en la telenovela de TV Azteca, ‘Tres Familias’. El romance que surgió cuando él aún estaba casado terminó en 2019.

Tras haber alcanzado la fama en ‘Chiquilladas’, Carlos Espejel a sus 48 años ha participado en más de 30 telenovelas y producciones de televisión y teatro, siendo la comedia su especialidad.

