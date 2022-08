Captan a Christian Nodal y Cazzu bailando reguetón muy enamorados (VIDEO)

A pesar de que muchos apoyan poder verlo feliz y emocionado en una nueva aventura romántica en su vida, hay personas que aseguran que no es el mismo de antes, incluso, comparan su actual relación con la anterior, que fue con la cantante Belinda.

Besos, abrazos y bailes sensuales fueron lo que confirmó que, sin duda, existe algo muy fuerte entre Christian Nodal y la intérprete, desatando todo tipo de reacciones entre usuarios de Internet, pues no han dejado de dar sobre qué hablar.

Cazzu se le puso enfrente al intérprete de música regional mexicana y le hizo tremendo bailecito, dejando a todos con la boca abierta, pues se nota la química que existe entre ambos, ante la acción, él no supo muy bien cómo reaccionar.

Guatemala.- No existe duda de que el amor lo puede todo y un caso muy claro es el de Christian Nodal , quien recientemente se dejó ver muy enamorado al lado de Cazzu en un concierto de reguetón, género que no es para nada de su agrado, lo ha confesado.

