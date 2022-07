Captan a Diego Boneta cantando "horrible" y presuntamente borracho (VIDEO)

A pesar de las críticas, Diego Boneta no se ha pronunciado al respecto, tampoco se ha referido a lo que han escrito de él en Internet la prensa y los usuarios de Internet.

"Se le olvida que no es Luis Miguel, es Diego Boneta" , "Qué le pasa, por qué canta como si fuera LuisMi", "Creo que se traumó, ahora se cree El Sol", "Esto fue demasiado lejos, se cree Luis Miguel", se pudo leer entre comentarios.

Tras el audiovisual, usuarios de Internet se le fueron con todo por no poder cantar como lo presume en la serie de Luis Miguel , además aseguran que se quedó metido en el personaje luego de dar vida al cantante.

En el video se puede apreciar al intérprete de 31 años cantándole al público los temas 'My way' de Frank Sinatra y 'Por debajo de la mesa' de Luis Miguel, con una copa en mano, presuntamente demasiado borracho como para cantar bien .

Pero no todo es color de rosa para Diego Boneta , ya que recientemente se volvió viral un video en Internet en el que se le puede ver disfrutando de un buen rato en un bar de ubicación desconocida, en donde presuntamente se habría dejado ver en un mal estado.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.