Captan a Eiza González muy cariñosa con Timothée Chalamet en México

México.- Esta tarde, en redes sociales, se volvió tendencia el nombre de los actores Eiza González y Timothée Chalamet, debido a que fueron captados de lo más cariñosos en México, fotografías que causaron gran revolución en Internet, pues parece que ella por fin ha encontrado de nuevo el amor.

La actriz mexicana y el actor franco-estadounidense, fueron captados este fin de semana en Cabo San Lucas, México, en imágenes que confirman que entre ellos existe algo más que amistad, pues resulta que en una de estas se les ve besándose los labios frente a sus amigos.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

La aclamada estrella logró conquistar al actor de la película Call me by your name, quien hace algunos meses atrás salía con la también actriz Lily-Rose Depp, hija del multifacético Johnny Depp.

Según reportes de TMZ, las muestras de cariño no fueron solo besos, sino otros gestos como Timothée tomando su guitarra para cantarle a Eiza y a otros amigos que los acompañaban, además, después de un rato decidieron meterse a la alberca para disfrutar del día soleado en México.

Dame 5 min para analizar qué Timothée Chalamet está en Mexico en Cabo y que está con Eiza Gonzalez weeey no puedo!!! pic.twitter.com/gXJeXjUrEJ — lari ✨ (@larii_alvarado) June 23, 2020

Aunque Tim tiene 24 años y Eiza 30, la diferencia de edades no es problema para ellos, pues se les ve muy cómodos disfrutando de los días juntos. La última conquista que tuvo Eiza fue Luke Bracey.