Captan a Lalo Mora besando apasionadamente a una joven fan

Lalo Mora sorprende a sus seguidores luego de que el cantante le diera un beso muy apasionado a una de sus fans al término de un concierto en Estados Unidos.

El hecho fue captado por una de sus fans, quien no dudó en grabarlo tras haber brindado un concierto en Detroit, Michigan.

"No que no tronabas pistolita", se podía escuchar en el video mientras el intérprete de Rey de mil coronas no le importaba y seguía besando a una mujer que al parecer fue a buscarlo, lo alcanzó y se subió hasta su vehículo para besar a su artista favorito.

No es la primera vez que Lalo Mora da de qué hablar por este tipo de situaciones, ya que anteriormente estuvo en la polémica luego de que se diera a conocer un video, que se hizo viral, en el que se mostraba al cantante bailando con una mujer arriba de un escenario y al mismo tiempo le agarraba sus glúteos. Esa vez Lalo fue duramente señalado como “irrespetuoso” y hasta “mañoso” con la mujer que solo lo quería salidar.