Captan a Peña Nieto y a Tania Ruiz disfrazados en Nueva York

E.E.U.U.- La última vez que pudimos ver al ex presidente Enrique Peña Nieto con su pareja Tania Ruiz fue a mediados del mes pasado mientras se encontraban en Bruselas tomándose fotos sin preocupaciones de ser reconocidos por las otras personas.

Pero en esta ocasión los internautas se llevaron una gran sorpresa al ver una foto del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, donde aparece con su novia, Tania Ruiz disfrazados para pasar desapercibidos, a el ex funcionario se le vio con una peluca y una gorra, mientras su pareja fue más discreta al usar solamente una pañoleta.

Y es que como todos saben los famosos prefieren llevar su amor lejos de México, para no tener interrupciones, aunque al parecer el ex de Angélica Rivera, no estuvo muy convencido por lo que prefirió ir disfrazado para no generar más especulaciones.

Recordemos que Angélica Rivera le puso fin a su relación con Peña Nieto cuando se enteró del amorío que mantenía con Tania Ruiz, luego de ser descubiertos en España donde se les vio caminando por sus calles.

Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, escribió Angélica cuando se enteró de la situación.

Mientras tanto las hijas de la actriz también le han dado la espalda a Peña, incluso Sofía se le ha ido con todo por medio de las redes sociales pues no es un secreto que sea muy unida a su madre.