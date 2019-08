Captan a Taylor Swift pasada de copas en un bar antes de los TCA

Taylor Swift comenzó antes las celebraciones de los Teen Choice Awards, donde estará este domingo, la cantante fue captada muy divertida en un bar mientras interpreta uno de sus más recientes sencillos 'You Need To Calm Down'.

Swift se presentará en los premios esta noche, pues la cantante está nominada a diferentes categorías importantes de los TCA, ella la estaba pasando muy bien con sus amigos, bailó a ritmo de la música del lugar y visiblemente estaba pasada de copas.

La celebración fue compartida por A'keria Davenport, una finalista de la onceava temporada de 'Ru Paul´s Drag Race', además también estuvo presente en el vídeo de 'You Need To Calm Down' de Tay, interpretando a Nicki Minaj.

drunk taylor y bailando era todo lo que necesitaba para un domingo a la mañana pic.twitter.com/d02qCGjymw — tami; �� (@untouchedstyle) 11 de agosto de 2019

En el vídeo se ve a la interprete de 'ME!' interpretando lo que su canción decía, mientras posaba aburrida, se alborotaba el cabello y la pasaba de lo mejor, además notamos la presencia de algunos artistas que aparecieron en su más reciente vídeo musical, probablemente tengan presencia en el recibimiento de premios de la cantante.