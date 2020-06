Cara Delevingne abre su corazón y habla de su pansexualidad

Tras romper su noviazgo con la actriz estadounidense Ashley Benson, la modelo británica Cara Delevingne, famosa por sus cejas gruesas, sus tatuajes y su pose rebelde, se declara pansexual: "yo me enamoro de la persona, eso es todo".

Cara Delevingne, en una entrevista a la revista Variety de la que es portada este mes de junio, ha declarado que siempre será pansexual, persona que se siente atraída por todos los sexos y géneros.

No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello, yo me enamoro de la persona, eso es todo, me atrae la persona.

Una de las modelos y actrices más emblemáticas de los últimos tiempos, Cara Delevingne de 27 años de edad, desciende de una familia aristocrática inglesa.

"Crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada, no quería disgustar a mi familia, me sentía profundamente infeliz y deprimida, cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras all", manifestó la modelo en la entrevista para Variety.

Me siento diferente cada día, unas veces más femenina, otras veces más masculina.

Cara Delevingne ha roto tabúes al no ocultar sus relaciones sentimentales con otras mujeres, como la actriz Michelle Rodríguez o la cantante Annie Clark, de St Vincent o Ashley Benson con quien llegó a celebrar una ceremonia en Las Vegas en tono amistoso, que no se tradujo en un matrimonio oficial según los registros del estado de Nevada.

También te puede interesar:

Bella Thorne revela que es pansexual y no bisexual

Zion Moreno vivió algo similiar a su personaje "Isabela" en Control Z

Mes del Orgullo Gay: Las 10 mejores canciones que no pueden faltar en una fiesta