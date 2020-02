La famosa modelo Cara Delevingne llama hipócrita a Justin Bieber a través de sus redes sociales, luego de que éste hizo unas declaraciones en el programa The Late Late Show con James Corden, que no le agradaron en lo más mínimo.

Según información en distintos portales de noticias, James Corden pidió a Justin Bieber que mencionara aquienes considera que son las tres mejores amigas de Hailey Baldwin, su esposa.

Acto seguido, Bieber menciona a KendallJenner, Gigi Hadid y Cara Delevigne, ubicadas entre el primer y tercer lugar respectivamente.

Si Justin Bieber se hubiera negado a responder tendría que comer un p*ne de toro como castigo.

Y Cara Delevingne reacciona enojada en su cuenta oficial de Instagram y publica en dicha red social varias fotografías con un texto que causa polémica.

Si no tienes nada en mi contra, ¿Por qué no me desbloqueas? Te amo Hailey Bieber. El tuvo que comerse ese pen* de toro.”, escribió Cara Delevingne en Instagram.