¡Cara a cara! Anette Cuburu y Mara Patricia Castañeda aclaran polémica en funeral de Vicente Fernández

Tras la muerte del cantante Vicente Fernández, surgió una polémica que involucró Anette Cuburu y Mara Patricia Castañeda. En el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, la conductora de televisión arremetió en contra de la periodista de espectáculos, manifestando que tuvo trato preferencial en la cobertura del fallecimiento de "El Charro de Huentitán", por el simple hecho de ser ex esposa de Vicente Fernández Jr., uno de los hijos de Don Chente.

En diciembre pasado, a las afueras del Rancho Los Tres Potrillos (ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México), muchos reporteros intentaron tener en exclusiva las primeras declaraciones del primogénito de Don Vicente Fernández, pero para sorpresa de todos ellos, el también cantante solo permitió el acceso a su ex cónyuge Mara Patricia Castañeda, coordinadora de Televisa Espectáculos.

Esto provocó la molestia de Anette Cuburu, pues a su compañera Flor Rubio momentos antes, personal de seguridad del rancho la había sacado. "Dejaron entrar a una persona porque es su ex, porque es parte de la familia, nada más", expresó, recibiendo muchas críticas en redes sociales.

Tras aquella controversia, ambas llevaron a cabo una charla en vivo a través de YouTube, donde hablaron sobre lo ocurrido, asegurando que entre ellas no hay ningún problema. Mara dijo:

"Fue ahí un caos y una cosa entre tristeza y estar como muy enfocada para poder informar a las personas, a los seguidores lo que estaba ocurriendo, me entero al siguiente día que se armó un revuelo y que estábamos en tendencia".

Anette Cuburu manifestó que al ver las imágenes del revuelo a las afueras del Rancho Los Tres Potrillos en vivo, no podía dejar de mencionar que Vicente Jr. le abrió la puerta a Mara Patricia para que lo entrevistara, "pero tampoco puedo echarle porras a una empresa (Televisa) que no es la mía".

Tengo que narrarlo siendo muy objetiva, entonces dije: 'a Mara la están dejando pasar porque acordémonos que es ex esposa de Vicente Jr'.

La ex conductora del programa "Al Extremo" mencionó que no hubo maldad ni falta de respeto en sus palabras: "la gente empezó a decir: 'envidiosa, ya quisieras tener la trayectoria de Mara, eres una grosera, porque te metes con ella, nunca vas a hacer ella'".

Asimismo, señaló que no le pidió una disculpa en su momento a Mara, "porque no encontré la disculpa, o sea, yo soy una persona súper humilde, sencilla, nunca me olvido de donde vengo y cuando me equivoco pido disculpas, soy la primera que lo hago, entonces no encontré la disculpa".

Mara Patricia Castañeda le respondió: