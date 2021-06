¡Cara a cara! Yolanda Andrade enfrenta a Luz María Zetina y la culpa de su despido en Netas Divinas

En plena reunión de conductoras y exconductoras del programa ‘Netas Divinas’, Yolanda Andrade confrontó por primera vez a Luz María Zetina, culpándola de su despido hace años.

La actriz y conductora Yolanda Andrade encaró a Luz María Zetina frente a las cámaras, explicando por primera vez el escándalo que vivió hace años, cuando por presunto acoso sexual había sido retirada del programa.

El tema salió a colación luego de que Luz María Zetina confesó haber llorado mares al saber que su compañera se retiraba del programa, por el gran cariño que le tenía.

Ante ello, Yolanda Andrade se apresuró a decir que fue el sentimiento de culpa lo que la había hecho llorar, por acusarla de acoso cuando no fue así:

“Yo sentí que lloraste porque te sentías culpable de que sabías la verdad de que me habían corrido por tu culpa”, dijo Andrade a Zetina.

Las demás integrantes del programa que estuvieron presentes en este reencuentro, Sherlyn, Consuelo Duval, Gloria Calzada e Isabel Lascurain, quienes aseguran haberse enterado de las acusaciones tiempo después, pidieron a ambas conductoras dar su versión de lo ocurrido.

“Me habla el señor productor y me dijeron que pasó algo muy incómodo con Luzma, que no se sentía bien. Que se sintió incómoda (...) ‘¿Qué hice que ella no me dijo, como para que fuera a la dirección?’ Qué poca madre de esta vieja”, explicó Yolanda Andrade.

“La historia fue de que yo había entrado en acoso sexual, que entré a su camerino, la acosé sexualmente, quise abusar de ella… Yo ni me acuerdo”, agregó. “Este productor era esposo de Luzma, y él le dijo a nuestro productor: ‘Córrela, quiso c*gerse a mi vieja’”.

La sinaloense comentó que luego de ser acusada quiso pedir una disculpa cara a cara a su compañera, pero fue persuadida para dejar las cosas como estaban. A ello, añadió que le molestó que Luz María Zetina haya armado un escándalo por un malentendido en lugar de acudir primero a ella para aclararlo.

Tras conocer la versión de Yolanda Andrade, Luz María Zetina confesó desconocer por años el verdadero motivo por el que su compañera fue despedida de ‘Netas Divinas’, aunque sí mencionó una vez que intentó besarla, aunque fue de manera pública, y no recuerda haber hecho de la situación un escándalo como señalan.

“No me acuerdo de haber armado tal pancho. Es la primera vez que yo estoy oyendo esto”, explicó Zetina. “Me acuerdo una vez que entraste a maquillaje, enfrente de las maquillistas y de todo el mundo, y no me dijiste nada, nada más te me fuiste al beso”.