Cardi B al desnudo en su nuevo video "Money"

Este viernes, Cardi B estrenó finalmente el video de su nuevo sencillo "Money", y como era de esperarse, el nuevo video de la rapera está levantando mucha polémica.

En tan solo 24 horas de estrenado, el sensual videoclip de Money consiguió superar los 700 mil likes en YouTube, a pesar de contener escenas bastante explícitas y mucho desnudismo.

"Diamante en mi cuello", "Me gusta abordar jeets", "Me gusta el sexo mañanero", "Pero no hay nada que me guste más que el dinero"