Cardi B anuncia su segundo embarazo con emotiva fotografía

Estados Unidos.- La rapera estadounidense Cardi B ha anunciado a través de su cuenta oficial en Instagram que está en la espera de su segundo hijo con el también rapero Offset, con quien ya tiene a su pequeña Kulture Kiari Cephus, de actualmente dos añitos de edad.

Con una emotiva fotografía, la estrella de 28 años dio a conocer que está embarazada de su segundo hijo y los comentarios no se han hecho esperar, logrando acercarse a los dos millones de me gustas en cuestión de minutos, a punto de romper el récord de Billie Eilish y su drástico cambio de look.

"#2", fue lo que añadió en la descripción de su publicación la también actriz, colocando un corazón y etiquetando a su esposo Offset, que seguramente está muy emocionado de que ahora todos se enteren que su segundo hijo nacerá pronto.

En la imagen se aprecia a Cardi B posando de perfil con su cuerpo al desnudo, utilizando una capa de pinta blanca para cubrir sus pechos y abdomen, retando a la censura de Instagram, mostrando sus tatuajes y utilizando un maquillaje impecable que estilizó con una larga cabellera.

Las felicitaciones, mensajes, buenos deseos y positivos comentarios no se han hecho esperar en la publicación, donde sus fanáticos, amigos, colegas de trabajo y seguidores están dedicando sus mejores palabras llenas de cariño y apoyo en esta etapa tan importante de su vida.

Cabe mencionar que este será el segundo hijo de Cardi B con Offset; su primogénita es Kulture Kiari Cephus, de 2 años de edad, nacida el 10 de julio de 2018. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el embarazo de la rapera, pero por el tamaño de su vientre parece tener alrededor de cinco o seis meses.