Cardi B atacada por no dejar que su hija Kulture escuche su música

Estados Unidos.- Hace algunos meses Cardi B llegó hasta le número uno de las listas de Billboard Hot 100 gracias a su tema 'WAP', una colaboración explícita al lado de Megan Thee Stallion que recientemente no dejó escuchar a su hija Kulture y esto le generó bastantes críticas hasta el punto de tacharla de ser una hipócrita.

Resulta que la cantante estadounidense estuvo realizando una sesión en vivo a través de Instagram y al reproducir dicho éxito mundial su primogénita se apareció de sorpresa, por lo que ella comenzó a gritar: "¡No, no, no, no!" y paró la música de inmediato, pues no quiso que su hijo escuchara lo que canta en dicho tema.

En las redes sociales la rapera de 28 años de edad fue duramente atacada, pues los usuarios de Internet se mostraron de lo más molestos sobre la situación de que su hija no escuche sus canciones, pero otros niños en el mundo sí, aunque ella respondió a esto de la mejor manera, acabando con los malos comentarios sobre su acción.

"¿Entonces tu hija no puede escucharlo, pero la hija de todos los demás sí? ¡Muy bien! Exactamente lo que he estado diciendo es que tienes una agenda que impulsar con esa etiqueta de basura con la que estás. ASQUEROSO", escribió uno de sus seguidores compartiendo el video en el que la rapera detiene la música para que su hija no la escuche.

Como era de esperarse, la rapera explotó y dejó en claro que las madres están en todo su derecho de explotar su sexualidad y lo que escucha cada niño es totalmente responsabilidad de sus padres, no de la artista, pues la música que ella hace no es para niños.

"¡Tienes que parar con esto! No hago música para niños, hago música para adultos. Los padres también son responsables de lo que sus hijos escuchan o ven. Soy una persona muy sexual, pero no con mi hijo como deberían ser los demás padres", escribió Cardi en un primer mensaje en Twitter citando lo que el usuario dijo.

Posteriormente explicó: "Hay mamás que son strippers. Pop puss*, twerkean toda la noche para entretener, ¿eso significa que lo hacen con sus hijos? ¡No! Deja de hacer de esto un debate, es de sentido común", agregó en un segundo mensaje la rapera lo que provocó que sus fanáticos le mostraran todo su apoyo y terminaran por burlarse del mensaje que le escribieron.

Cardi B stops Kulture from hearing 'Wap'��‼️ pic.twitter.com/2uCFp1e99W — RapTV (@raptvcom) January 4, 2021

¿De qué habla WAP?

'WAP' (wet *ss p*ssy) es una colaboración de Cardi B y Megan Thee Stallion que se lanzó en agosto de 2020 a través de Atlantic Records como el primer sencillo oficial del segundo álbum de estudio de B. El tema contiene un sampleo de 'Wh*res in this house' de Frank Ski lanzada en 1993.

Las raperas discuten en el explícito tema cómo quieren que los hombres las complazcan utilizando varias insinuaciones sexuales. 'WAP' recibió bastantes elogios por parte de los expertos de la música, logrando debutar en el número uno de las listas de popularidad debido a la gran recepción del público.