Cardi B cancela divorcio y regresa con Offset porque es "chica loca", asegura

México. La famosa cantante Cardi B cancela su tan publicitado divorcio con Offset y regresa con él, porque es "chica loca", asegura ella misma, según reporte en distintos portales de noticias. Este día da la noticia Cardi B de que vuelve con el también cantante y padre de su hija.

Cardi B, originaria de Nueva York, Estados Unidos y cantante de temas como Wap, Money y Rodeo, asegura que está un poco "loca" por pedirle el divorcio a Offset y en realidad desear estar con él, y al final de cuentas lo pensó bien y decide que quiere seguir a su lado porque lo ama, asegura.

La reconciliación definitiva habría venido entre ambos cantantes en días recientes, ya que Cardi B celebró su cumpleaños y esa fecha especial hizo que ella se olvidara de sus intenciones de divorcio, cuyos trámintes empezó meses atrás y ya estaban algo avanzados.

El portal TMZ difunde que Cardi B y Offset ya está juntos de nuevo y esto sucedió porque ella le da una nueva oportunidad a él, ya que lo ama, es su mejor amigo y la rapera sorprende también al declarar que el sexo entre ellos es fenomenal. El mismo medio señala que la reconciliación ocurriría en la fiesta del cumpleaños de Cardi B, la semana pasada.

Cardi B se define como una "chica loca" e indecisa, y de acuerdo a sus declaraciones, asegura que un día está feliz y al otro quiere golpearlo, luego comienza a echarlo de menos nuevamente. “Es realmente difícil no hablar con tu mejor amigo," expresó ella días atrás.

Cardi B recibió como regalo de cumpleaños por parte de Offset una lujosa camioneta Rolls Royce y en redes sociales la crititaron bastante. Internautas comentaron que ella tenía interés económico en él.

La estadounidense B pidió el divorcio a su esposo Kiari Kendrell Cephus, conocido artísticamente como Offset, luego de casi tres años de matrimonio y una hija en común, esto en el condado de Fulton, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos, buscaba la custodia física y legal de su hija Kulture de solo dos años de edad, al igual que una pensión de manutención para la menor. A través de Instagram ella comentó que estaba segura de su decisión y no había llorado por él.

Me cansé de discutir, me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme, no pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia", refirió.