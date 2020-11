Cardi B deja a todos con la boca abierta con el anuncio de su nueva colección de calzado

Estados Unidos.- La rapera estadounidense de 28 años, Cardi B, dejó helados a todos sus seguidores tras compartir la noche de ayer domingo un video en donde revela su colaboración al lado de Reebok de una forma inesperada, pero sobre todo, extravagante, tal y como le gustan las cosas a la mujer nacida en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

La publicación que dejó atónitos a todos la hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró la presentación de lujo que le hicieron en casa para su nueva colección de calzado con la compañía, dejando así el tema en "boca de todos", literalmente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"¡Guauu! Amo mi paquete de colaboración de @Reebok. Nunca lo vi en persona. Estos se entregarán mañana. ¡Me encanta! Espero que les guste", compartió Cardi B sobre su colección, tras por fin obtener una propia, ya que desde hace años promocionaba las de la marca solamente.

El video comienza cuando una mini camioneta de lujo de la compañía arriba a su hogar con dos mujeres dentro y arrastrando una gigante letra B en color dorado que se abre, desprende una gran alfombra de peluche de ella en color rosa y sacan un cofre en color rosa fucsia también en forma de B que tiene estampado de cocodrilo.

Al abrir esta caja vemos otra gran sorpresa, primero una lengua gigante que deja al descubierto el diseño más importante de la colección, así como el estilo que tiene por dentro, que es de una boca humana, y al levantar la parte que salió de imprevisto se ven otros diseños en los que Cardi trabajó con Reebok.

El primer par de tenis es en color blanco, con suela oscura y transparente, así como algunos detalles en color negro, mientras que el segundo se aprecia en color rojo, el tercero en negro, el cuarto en transparencias oscuras, el quinto en blanco con suela negra y el sexto en rojo con suela transparente.

Sin duda la estrella se lució con sus diseños para esta colección, misma que está inspirada en en los estilos de ropa de la calle. Cardi B anunció en ese momento que los estilos y tallas estarán disponibles desde el día de hoy para adultos y niños.

Cardi B le puso todo su estilo y toque único a su nueva línea de calzado. Foto: Instagram

Fue el pasado 10 de octubre cuando la cuenta de la empresa de calzado deportivo compartió a través de sus cuentas oficiales un curioso video en donde vemos su clásico logo en color rosa, mientras se muestra un pastel a la cámara sostenido por una reconocida mano con uñas largas y con velas "10/10" anunciando la fecha de lanzamiento y mientras escuchamos de fondo la característica risa de la rapera.

Un día después compartió una fotografía de Cardi B luciendo hermosa en un atuendo deportivo en colores blanco, azul y negro, con los tenis blancos con detalles negros y suela oscura con transparencia. Ella posa de piernas abiertas, con uñas extravagantes, un maquillaje impecable y una alta coleta que recuerda a Ariana Grande.

Para la estética de la fotografía se utilizaron colores azules, blancos y grises, mientras su composición simulaba un cuarto de lavado, ya que de fondo vemos dos secadoras, toallas, detergentes y algunas alcancías de cerditos en color azul, por si fuera poco, todo esto fue estilizado con piedras brillantes para darle un toque de la rapera, quien gusta de todos estos lujos.

Cardi B deja a todos con la boca abierta con el anuncio de su nueva colección de calzado. Foto: Instagram

Cabe mencionar que desde el 2018 Cardi B se alió con esta marca y promocionó su calzado, pero no había tenido la oportunidad de tener su propia línea, pero ahora se le ofreció el proyecto y no dudó en aceptarlo, saliendo así Reebok de su zona de confort, dejando de lado a figuras deportistas para elegir a una mujer que no se limita y tiene un estilo único.