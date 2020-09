Cardi B es la nueva cara de la prestigiosa marca Balenciaga

Estados Unidos.- La rapera estadounidense, Belcalis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, cumple su sueño y se convierte en la nueva cara de la firma de alta costura Balenciaga para la temporada de invierno 2020, noticia que ha causado furor entre sus seguidores y ha desatado memes en Internet.

La también actriz compartió en Instagram una imagen promocional de la nueva temporada de la prestigiada marca, en la fotografía se aprecia a Cardi vistiendo un vestido negro largo de noche con un escote imponente, con el cabello corto y lacio y recostada sobre un jardín, rodeada de juguetes, una posible referencia al trabajo de tiempo competo de la rapera; ser madre.

Cari B, la nueva imagen de Balenciaga. Foto: Instagram

¡Están viendo el rostro de una campaña de Balenciaga! Recuerdo cómo me sentí al verme en un letrero publicitario en el NYC Times Square, ¡pero PARIS! ¡Ojalá estuviera ahí para verlo en persona", escribió la cantante sobre la imagen en la que viste un black catsuit-dress híbrido de la colección de otoño 2020.

Pese a que Cardi B es una real fanática de vestir ropa de diseñador y de firmas exclusivas, esta es la primera vez que modela para una casa de moda de lujo, lo cual ha llamado mucho la atención de algunos internautas, pues, por su actitud tan liberal, creyeron que este momento jamás llegaría.

La rapera estadounidense es fanática de vestir importantes marcas. Foto: Instagram

De acuerdo con un comunicado de Balenciaga en su página oficial, el vestido que luce la modelo en la publicidad fue seleccionado por Demna Gvasalia, la directora creativa de la prestigiada firma española fundada en 1917 por el diseñador vasco Cristóbal Balenciaga.

Cardi B para Balenciaga en París. Foto: Instagram

¿Cardi B en el nuevo álbum de BLACKPINK?

BLACKPINK, el grupo femenino de YG Entertainment se encuentra preparando el lanzamiento de su nuevo disco "The Album", el cual es el primer material de larga duración de las chicas, y ya han estrenado sus dos primeros sencillos 'How you like that' y 'Ice Cream' junto a Selena Gómez, pero ¿vienen más colaboraciones?

¿Cardi B y BLACKPINK juntas?. Foto: Instagram

Recientemente circuló por Internet el adelanto de "The Album", para que sus fanáticos, llamados también Blinks, pudieran hacerse una idea de lo que contendrá el disco en físico, así como sus paquetes, los que incluirán posters, fotografías y diferentes versiones de los CDs.

Fue dentro del diseño de unos de los CDs en donde se encontró una parte que llamó mucho la atención de los internautas en las redes sociales, pues, pese a que intentaron ocultar el nombre de algunas canciones, dejaron al descubierto el nombre de Cardi B, lo que señala una colaboración dentro del álbum.

Imagen que ha circulado en Internet del álbum de BLACKPINK. Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que el grupo conformado por Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie se ve envuelto en especulaciones sobre colaboraciones con otros artistas, ya que la primera noticia que circuló fue la de la colaboración con Lady Gaga, misma que se confirmó, después llegó el tema sobre su canción con Selena Gómez, que también se confirmó y finalmente se habló sobre un tema con Cardi B, lo cual parece ser una realidad.

La agrupación surcoreana está incursionando poco a poco en el mercado internacional, lo cual es un objetivo que tiene su agencia de publicidad, pues podrían tener aún más público del que ya tienen. Hasta ahora han lanzado temas como 'Kiss & Make Up' con Dua Lipa, 'Sour Candy' con Lady Gaga y 'Ice Cream' con Selena Gómez.

Solo será cuestión de tiempo para que se confirme la noticia, que de ser una realidad sería toda una bomba musical, pues tanto la agrupación como la rapera tienen un gran número de fans y su música es del gusto de mucha gente.

