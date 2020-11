Cardi B presume festejo de Acción de Gracias junto a su hija Kulture Kiari (FOTO)

EEUU.- Este 26 de noviembre, como cada año, se conmemora en Estados Unidos el "Día de Acción de Gracias", fecha en la que se acostumbra disfrutar en familia, algo que hizo la rapera Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida como Cardi B.

La interprete de "Bodak Yellow" subió a su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías donde se ve a su hija Kulture Kiari Cephus sonriente con un elegnte atuendo especial que llegada cada 365 días.

En la descripción de las imágenes se lee: "Happy Thanksgiving. Tried my best to take pics of @kulturekiari", por su traducción al español: "Feliz Día de Acción de Gracias. Hice todo lo posible para tomar fotos de @kulturekiari", texto que fue acompañado por el emoji de un pavo.

En las imágenes se ve a la pequeña sentada en un piso de costosa madera, mientras atrás de hay una reja ubicada en lo que parece ser el segundo piso de una lujosa casa o complejo departamental.

La hija de la cantante con Kiari Kendrell Cephus, mejor conocido como "Offset", lleva puesto un sombrero color vino, una blusa del mismo color, con una falsa y un saco, ambos de color durazno.

En los pies porta un par de zapatos rojos que contrastan con el blanco brillante de los aretes que luce.

Una a una las fotografías muestran a la hija de Cardi B disfrutando del momento, en la mayoría con seriedad, pero en una de ellas muestra una sonrisa de oreja a oreja mientras ve hacia arriba, probablemente a uno de los presentes.

La última de las imágenes deja ver a una niña mayor que se acercó al parecer para darle un beso en la mejilla; ella porta suéter blanco, falda azul y lleva en el cabello un cuidadoso peinado de trenzas.

Foto: Captura

Para ver la publicación original debes entrar al sitio web o aplicación de Instagram, acceder a tu cuenta, escribir en el buscador "iamcardib" (sin comillas) y luego seleccionar la opción verificada.

La publicación acumuló en apenas un par de horas más de 750 mil corazones y de dos mil comentarios, cifra considerable para sus más de 78 millones de seguidores.