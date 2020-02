Cardi B provoca risas al interpretar erróneamente tema de Shakira

La rapera del Bronx, Cardi B, causó infinitas risas en redes sociales luego de cambiarle la letra a la icónica canción "Ciega, Sordo, Muda" de Shakira en el cuadro del festejo del medio tiempo del Super Bowl en donde la colombiana y la Diva del Bronx, Jennifer Lopez, deleitaron a los asistentes y televidentes del partido.

Aunque el show fue increíble con grandes éxitos de ambas y espectaculares invitados sorpresa, hubo quienes expresaron que les hubiera gustado escuchar algunos otros éxitos de las cantantes, uno de ellos fue Cardi B, quien por medió de Instagram aseguró que hizo falta una canción.

"Faltó la de p*ta..., ciega, sola, muda", expresó la rapera en el video y causón una gran revolución en redes sociales debido a que cambió la letra de la canción con una mala palabra sin darse cuenta de la gravedad de la misma.

Usuarios de Internet no terminan de entender si la cantante estaba bromeando con su interpretación o simplemente no recordaba con exactitud la letra correcta de la canción en realidad y no se dio cuenta de lo que dijo, pese a que su español es muy bueno.

Shakira y Jennifer Lopez ofrecieron el pasado domingo 2 de febrero un espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LIV que dejó atónitos a muchos, un show lleno de baile, canto, carisma y gran presencia en el escenario, así como un gran homenaje a la comunidad latina.

De acuerdo con distintos medios, las dos famosas hicieron historia con su presentación, primeramente, por ser las dos primeras latinas en encabezar el espectáculo y ponerle todo el sabor latino al partido, así como rendir un merecido tributo a la comunidad latina fuera y dentro de los Estados Unidos.