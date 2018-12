Cardi B rechaza el Super Bowl en apoyo a Colin Kaepernick

Primero Rihanna, ahora la rapera Cardi B también ha rechazado actuar en el medio tiempo del Super Bowl, show que estará encabezado por la banda Maroon 5. La rapera de 26 años de edad, dijo no al evento más visto de la televisión estadounidense en solidaridad con Colin Kaepernick.

Un representante de Cardi B comentó que la rapera fue contactada por la organización del Super Bowl. pero no quiso ir más allá en apoyo a Colin Kaepernick, el jugador rechazado por la NFL después de haberse hincado durante el himno nacional en protesta contra el racismo en Estados Unidos.

El rumor que circula de que ella quiere un millón de dólares y quiere su propio show es falso. Para empezar, nunca hubo una oferta firme para una actuación.

"Hablaron de eso, pero ella no estaba particularmente interesada en participar debido a lo que siente por Colin Kaepernick y todo el movimiento”, comentó el representante de Cardi B al portal Page Six. “Pero una vez más, nunca hubo una oferta sólida para que ella dijera que sí o no con respecto al Super Bowl. Ya está confirmada para hacer una presentación con Bruno Mars ese fin de semana”, agregó, aludiendo a un show paralelo al Super Bowl que Cardi B realizará en Atlanta.

Cardi B tomó la misma decisión de Rihanna, quien era la primera opción de los organizadores del Super Bowl para encabezar el show de 2019. Sin embargo, la cantante rechazó el ofrecimiento para apoyar a Colin Kaepernick, quien comenzó a arrodillarse durante el himno nacional en los juegos de la NFL la temporada pasada, para protestar contra la brutalidad policial sobre la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Luego de eso, la NFL promulgó una regla en mayo pasado, anunciando que multará a los jugadores y equipos por protestar utilizando el himno nacional.

Esta polémica sería el principal conflicto que ha encontrado la organización del show de medio tiempo para reclutar a los artistas. En 2017, por ejemplo, Justin Timberlake fue confirmado en el mes de octubre: cuatro meses antes de hacer su presentación en febrero de 2018.