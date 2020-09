Cardi B revela los motivos de su controvertido divorcio de Offset

La rapera estadounidense Cardi B pidió el divorcio a su esposo Kiari Kendrell Cephus (mejor conocido como Offset), luego de casi tres años de matrimonio y una hija en común. La polémica rapera y actriz entregó la solicitud de divorcio en el condado de Fulton, en el estado de Georgia, Estados Unidos. De acuerdo con los documentos, busca la custodia física y legal de su hija Kulture de solo dos años de edad, así como una pensión de manutención para la menor.

¿Por qué Cardi B le pidió el divorcio a su esposo, el también cantante Offset? La rapera llevó a cabo recientemente un Instagram Live donde agradeció a sus fans por todo el apoyo que le han manifestado tras darse a conocer esta situación: "quería que todos supieran que no he derramado ni una lágrima".

Cardi B abrió su corazón y mencionó que estaba cansada de las constantes peleas con su esposo Offset. "Me cansé de discutir, me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme, no pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia".

He estado con este hombre durante cuatro años,tengo una hija con este hombre, tengo un hogar con este hombre, a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación, te cansas a veces y antes de que pase algo te vas.

Asimismo la actriz Cardi B manifestó que durante el tiempo que estuvo con Offset, el padre de su hija llegó a comportarse de ciertas maneras que solo le causaban daño tanto a su hija como a ella. "Cada vez que este tipo ha estado tan loco, tan jodido y llega a los medios, siempre estoy llorando, siempre triste porque no me gusta ese tipo de mierda".

Hace unos días Cardi B expresó que su matrimonio está "roto irremediablemente" y "no hay posibilidades de reconciliación". Según publicó People, el motivo del divorcio se debió a una infidelidad por parte de Offset (integrante de la banda Migos), quien hace un par de años ya tuvo problemas en su relación por ese mismo motivo. En su Instagram Live la rapera fue muy clara al decir:

Esta vez, no estaba llorando, ¿quieres saber por qué? La razón de mi divorcio no es porque nada de esa mierda que haya pasado antes, no es porque me haya engañado, estoy viendo a la gente ser como: '¡oh, tiene un bebé en camino!'. Esa es una maldita mentira, es la segunda vez que la gente está tratando de volver a poner bebés aquí. No, eso es una tontería.

Para el recuerdo quedarán estas imágenes de Offset y Cardi B, en la red carpet de los Premios Billboard 2019. Foto: Nina Prommer / AFP

Cardi B y Offset se casaron en secreto a finales de 2017, atravesaron un mal momento a principios de 2018, cuando trascendió que el cantante le habría sido infiel con otra mujer con la que supuestamente protagonizó una cinta casera de contenido sexual, algo que ella le perdonó.

A finales de 2018 y pocos meses después del nacimiento de su hija, ambos se dirigieron públicamente unos mensajes en redes sociales, en los que abordaban una situación parecida: ella dijo que había decidido separarse por otra infidelidad y él se disculpaba por avergonzarla, asegurando que trataba de ser "una mejor persona".

