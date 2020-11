Cardi B revela por qué decidió cancelar su divorcio con Offset

México. La famosa cantante Cardi B reveló en septiembre pasado (2020) que había empezado los trámites de divorcio con el también cantane Offset alegando que su matrimonio estaba totalmente "roto" y no había posibilidades de reconciliación, pero hace unos días hizo público que cancelaba los trámites de su divorcio.

Cardi B, de 28 años de edad, sorprendió a sus fans al dar a conocer que siempre no se divorciaba de Offset, quien es uno de los máximos representantes del hip hop, y según reporte en distintos portales de noticias, ella acudió a oficinas y presentó y presentó documentos en Georgia para desestimar oficialmente los trámites de divorcio.

Cardi B, originaria de Nueva York, Estados Unidos y cantante de temas como Wap, Money y Rodeo, aseguró que estaba un poco "loca" por pedirle el divorcio a Offset. La pensó muy bien y decidió que en realidad desear estar con él por la sencilla razón de que lo ama.

La reconciliación entre los cantantes habría sucedido en el marco de la celebración del cumpleaños de ella, ya que la acompañó él y se dejaron ver muy sonrientes, felices y enamorados, según reporte en algunos medios internacionales y así pudieron verse en algunas imágenes que colocaron en Instagram.

En varias ocasiones Cardi B se ha referido a Offset como el ser humano que es su mejor amigo, por eso se enamoró de él y ambos son padres de una niña. Además, la rapera sorprendió al declarar que el sexo entre ellos es fenomenal.

A través de un live en Instagram, Cardi B explicó a sus seguidores el pasado 13 de octubre que había decidido divorciarse de Offset por varios motivos.

Me cansé de discutir, me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme, no pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia", refirió también.