Estados Unidos.- Las nominaciones a las diferentes categorías de este año para los Grammy 2021 han generado mucha polémica, primeramente por ignorar por completo a The Weeknd con su álbum "After hours", mismo que ha logrado un gran éxito comercial, siendo uno de los discos favoritos del público 2020 y también por denuncias por parte de artistas como Drake, quien denuncia gran injusticia al omitir los trabajos musicales más aclamados de este año.

Pero en esta ocasión es Cardi B quien deja a todos impactados al revelar por qué decidió no enviar su éxito 'WAP' para ser contemplado en los premios Grammy de 2021, incluso cuando fue el tema femenino más popular y escuchado de este año, en el que ha colaborado con la también rapera Megan Thee Stallion, quien ha recibido importantes categorías en esta ocasión.

La cantante originaria de Mahattan, Nueva York, Estados Unidos, confesó que este año no estuvo presionada con su música pensando en llevarse a casa algún megáfono dorado de los premios Grammy, sino buscó hacerlo con paciencia, calidad y ritmos increíbles para dejar a todos enganchados a su música una vez más.

Como ya lo he dicho, nunca me estresé para obtener un Grammy, pero no me quitarán algo por lo que sé que trabajé duro y que merezco", comentó Cardi B. "Si hubiera estado presionada para un Grammy, habría enviado 'WAP' para este año y no lo hice. No quiero que me envíen a programas de premios hasta que publique mi álbum porque creo que mi álbum es muy bueno", agregó.

Cardi B revela por qué decidió no mandar su éxito 'WAP' a los Grammy 2021. Foto: Instagram

Una vez habló sobre el motivo por el cual decidió no enviar el tema para ser considerado este año en las nominaciones de los premios que se llevarán a cabo el próximo 31 de enero de 2021, dejó en claro que está trabajando en su nuevo disco, el segundo material de su carrera, en el que está trabajando con gran esfuerzo para que su música sea increíble y dedicada a sus fanáticos.

Incluso, la rapera ha mencionado que en este, su segundo material discográfico, explorará otros ritmos y compartirá canciones con letras más personales, productos de la cuarentena, pero será hasta 2022 cuando Cardi envíe a los Grammys su nuevo disco, con más calma y sin tanto estrés, esperando lo mejor para su nueva música.

De momento cuenta con un álbum de estudio, este se lanzó en 2018 y lleva por nombre "Invasion of privacy", del que se desprenden temas como 'Bodak Yellow', 'Be Careful' y 'I like it' con Bad Bunny y J Balvin.

Antes de finalizar este año 2020 se espera el segundo material discográfico de Cardi B. Foto: Instagram

Este 2020 cerrará el año lanzando su segundo material discográfico que llevará por nombre "Tiger Woods", en el que se incluirán los éxitos 'WAP' y 'Press'. Recordemos que la rapera ha explicado que su estilo musical está inspirado en artistas como Missy Elliot y Tweet, por lo que seguramente será un trabajo increíble. Además, su estilo de rap ha sido definido como agresivo, similar el de Lil' Kim y Foxy Brown.