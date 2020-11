Cardi B rompe en llanto por las buenas ventas de su línea con Reebok

Estados Unidos.- Tras haber dejado a todos con la boca abierta, la rapera Cardi B acude a sus redes sociales para compartir un video en donde la vemos romper en llanto de una manera muy cómica y revela que toda su línea de calzados en colaboración con Rebook se ha vendido por completo, por lo que agradece a sus fanáticos tanto apoyo incondicional y siempre estar para ella en todo momento.

La rapera estadounidense comentó que su línea de sneakers está "sold out" y aseguró que sus fanáticos son los mejores siempre, pues han logrado comprar todos los zapatos del sitio oficial de la línea deportiva de ropa y calzado. "Wow, todas mis zapatillas Club C están todas vendidas en el sitio de Reebok. Sugiero que echen un vistazo a la página web de Foot Locker Room. Lo siento mucho chicos, pero gracias por su apoyo", compartió con sus fanáticos.

En el video podemos verla lucir al natural, con una mascada gigante Animal Print atada a su cabello, una camisa en color negro y unas gigantescas y extravagantes uñas en color morado, mientras habla sobre el tema y podemos escuchar de fondo a su hija Kulture gritar y ella le pide silencio.

Recordemos que su línea de calzado ya está disponible en todas las tiendas de la marca, incluso en línea, sin embargo, de momento se encuentra agotada y a la espera de restock, el cual será seguramente pronto, pues todos están fascinados con lo que Cardi ha hecho en colaboración con la marca.

Y hace poco recibió con gran honor y extravagancia su propia línea en casa. "¡Guauu! Amo mi paquete de colaboración de @Reebok. Nunca lo vi en persona. Estos se entregarán mañana. ¡Me encanta! Espero que les guste", compartió Cardi B sobre su colección, tras por fin obtener una propia, ya que desde hace años promocionaba las de la marca solamente.

Sin duda la estrella se lució con sus diseños para esta colección, misma que está inspirada en en los estilos de ropa de la calle. Cardi B anunció en ese momento que los estilos y tallas estarán disponibles desde el día de hoy para adultos y niños.

Fue el pasado 10 de octubre cuando la cuenta de la empresa de calzado deportivo compartió a través de sus cuentas oficiales un curioso video en donde vemos su clásico logo en color rosa, mientras se muestra un pastel a la cámara sostenido por una reconocida mano con uñas largas y con velas "10/10" anunciando la fecha de lanzamiento y mientras escuchamos de fondo la característica risa de la rapera.

Un día después compartió una fotografía de Cardi B luciendo hermosa en un atuendo deportivo en colores blanco, azul y negro, con los tenis blancos con detalles negros y suela oscura con transparencia. Ella posa de piernas abiertas, con uñas extravagantes, un maquillaje impecable y una alta coleta que recuerda a Ariana Grande.

Para la estética de la fotografía se utilizaron colores azules, blancos y grises, mientras su composición simulaba un cuarto de lavado, ya que de fondo vemos dos secadoras, toallas, detergentes y algunas alcancías de cerditos en color azul, por si fuera poco, todo esto fue estilizado con piedras brillantes para darle un toque de la rapera, quien gusta de todos estos lujos.

Cabe mencionar que desde el 2018 Cardi B se alió con esta marca y promocionó su calzado, pero no había tenido la oportunidad de tener su propia línea, pero ahora se le ofreció el proyecto y no dudó en aceptarlo, saliendo así Reebok de su zona de confort, dejando de lado a figuras deportistas para elegir a una mujer que no se limita y tiene un estilo único.