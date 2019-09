Cardi B se defiende de quienes la critican por cirugías plásticas

El pasado domingo, la rapera Cardi B utilizó su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a todas aquellas personas que hablan sobre quienes se someten a cirugias plásticas, tal como ella lo ha hecho en distintas ocasiones.

Déjame decirte algo: no me gusta hablar sobre el cuerpo de una pe%& porque recuerdo la lucha, bebé. Recuerdo cuando no tenía peleas como madre, y recuerdo cuando tenía un trasero divertido. Solo me dirijo a las personas sobre su cuerpo cuando hablan de mí", señaló la rapera.

La cantante también señaló a las personas que optan por tener cuerpo natural y sin retoques, que critican y actúan con dos caras en las redes sociales sobre el controversial tema.

"Todos van a estar como ¡Oh!, ella piensa que ella es todo eso porque se hizo el cuerpo. Pero no vas a hablar sobre lo que estabas diciendo bajo sus comentarios, 'Oh pe#$%.., no vayas al océano o matarás a todas las ballenas con tu pu#$ mad%#$, agregó. "Apuesto a que no vas a decir eso".

La ex stripper aconsejó que las personas deben confiar más en sí mismas y no andar criticando la apariencia de otras personas y ejemplificó con su hermana.

"Mi hermana, ella es natural. Obtuvo pequeñas tetas. Obtuvo un pequeño y lindo trasero. No odia a la próxima pe%&a porque sabe que si la quiere, podría obtenerla", continuó. "Entonces, ¿están hablando sobre los cuerpos de estas personas porque lo quieres o qué?‘ Porque suena como si lo odiaran”, explicó.

Cabe destacar que Cardi B siempre ha sido muy honesta en cuanto al tema de las cirugías y los retoques se ha hecho a lo largo de su vida.