Cardi B se pelea con reportera del Gordo y la Flaca

Cardi B se mostró furiosa contra una reportera del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, y es que mientras la cantante llegaba a un establecimiento junto a su padre e hija fue interceptada por las cámaras hecho que la molestó demasiado.

La periodista regañada por la intérprete de "I like it", es Gelena Solano quien quiso hablar con Cardi sobre su nueva canción, pero la reacción de la cantante fue quedarse estática, pues dijo que no estaba preparada para la entrevista ya que no estaba maquillada, ni arreglada.

Pero todo se descontroló cuando la dominicana decidió entrevistar a su padre por lo que estuvo a punto de golpear a la mujer por lo que su padre tuvo que intervenir, aunque ella le dijo muchas cosas.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"No pongas a mi padre en televisión, porque mi papá no anda por ahí con seguridad y tu no sabes que gente puede hacerle daño a mi papá !no vengas a mi con cámaras sin no saberlo!, es un irrespeto, estoy con mi hija, eso es muy grosero", dijo Cardi a la reportera.

Por su parte internautas comentaron sobre la reacción que tuvo Cardi con la prensa creando un debate.

"Es que eso esta mal, deben de informarle que la van a grabar", "Ella tiene razón le pueden hacer daño a su familia, y además ahy que decirle que le van hacer una entrevista....

Tras el escándalo el Gordo y la Flaca decidieron entrevistar a Gelena pues quisieron saber si Cardi y ella se arreglaron los problemas con la periodista pues estuvo a punto de hacerse una trifulca.

"Lo hice en persona y lo dio ahora mismo ante nuestras cámaras si hice algo que te molestó si tu pensaste de que yo había sacado imágenes de tu nena quiero que sepas que yo jamás haria una cosa así quiero que sepas que te respeto una vez más vuelvo y lo digo y te admiro...", dijo la reportera sobre su platica con Cardi en privado.

Recordemos que Cardi ha estado en el ojo del huracán desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo, ya que una de las batallas que más se ha recordado fue cuando se enfrentó con Nicki Minaj quien estuvo a punto de golpearla en un evento después de haberse enterado que habló sobre su maternidad.