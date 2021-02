México. La cantante Cardi B se puso de mejor cuerpo para promocionar su nueva música y de espaldas lo demuestra con una atrevida imagen. A través de Twitter recientemente anunció que su nuevo sencillo es Up y el disco ya está a la venta en línea.

Cardi B, cantante de otros temas como Like it y Wap no deja de sorprender ni con su música, ni con su figura escultural, y siempre se preocupa por lucir bien para sus fans, así que ahora da la sorpresa con una apariencia que le permite ver guapísima como siempre.