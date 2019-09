Carga creativa de Fuerza Bruta cautiva al público de Rock in Río

Río de Janeiro.- Un recorrido por la historia de Rock in Río es puesto en escena con una creativa carga de energía, color, luz y sonido por el grupo argentino de teatro Fuerza Bruta, una de las atracciones más aclamadas desde el primer día en la fiesta musical que se celebra en Río de Janeiro.

En uno de los estadios del Parque Olímpico, donde se levanta la Ciudad del Rock, los argentinos sumergen al público en un espectáculo donde el baile y las acrobacias se complementan con un escenario dinámico que integra a los asistentes y los vuelve partícipes del show.

En total son 22 artistas que con una mezcla de acrobacias de circo, espectáculos de danza y música en vivo, dirigido por DJs y con la participación especial del grupo AfroReggae, reviven los momentos más destacados en la historia de Rock in Río.

El grupo de teatro argentino Fuerza Bruta. / EFE.

Uno de ellos es la aparición de un gran globo suspendido, que cruza el espacio con cuatro artistas unidos en medio de un juego de música y luces, y que fue el primero en romper el esquema de escenario estático en la arena olímpica, que hasta ese momento vibraba al sonido de los tradicionales "bombos" (tambores) argentinos.

La lluvia que protagonizó la primera edición de Rock in Río en 1985 también fue recordada durante el espectáculo y escenificada en un "performance" que saludó con agua a algunos de los asistentes.

Un lugar especial tuvieron otros estilos musicales que poco a poco ganaron espacio en el festival.

Fue así como las mezclas de la electrónica se tomaron por varios minutos la arena olímpica y pusieron a bailar a los asistentes con un juego de "bits" y láser.

El grupo de teatro argentino Fuerza Bruta. / EFE.

El último de los capítulos de la historia del festival recuerda algunos de los principales clásicos interpretados en la Ciudad del Rock como "Highway to the hell" de AC/DC y "We are the champions" de Queen.

"Vamos a cambiar al mundo", uno de los lemas más emblemáticos del festival y con el que Rock in Río ha impulsado campañas ambientales en pro de la Amazonía y otras de carácter social, también fue incluida en este segmento.

La historia del mayor festival de música del mundo es contada por Fuerza Bruta en cinco momentos, en una presentación de 30 minutos que tiene lugar cinco veces al día para un público de hasta 3.000 personas.

El grupo de teatro argentino Fuerza Bruta. / EFE.

La primera edición de Rock in Río se realizó entre el 11 y el 20 de enero de 1985 en Río de Janeiro en un área de 250 mil metros cuadrados, donde se destacó el palco musical de 5.000 metros cuadrados, el mayor construido hasta entonces.

Hoy en día la infraestructura del festival abarca 380.000 metros cuadrados, dos palcos musicales y 17 atracciones de las cuales 6 son nuevas, entre ellas el espectáculo de Fuerza Bruta.

En su octava edición en Río de Janeiro, y vigésima a nivel mundial, ya que también se ha realizado en Portugal, España y Estados Unidos, los conciertos están programados en dos etapas.

El grupo de teatro argentino Fuerza Bruta. / EFE.

La primera arrancó el viernes y termina el domingo y una segunda que comienza el jueves 3 de octubre y se extiende hasta el 6, cuando la banda británica Muse clausurará esta edición de Rock in Río.

Para este año, los organizadores esperan que 700.000 personas (100.000 diarias) visiten Rock in Río, un evento que generará unos 30.000 empleos y con el que se proyectan ingresos para la ciudad calculados en 1.700 millones de reales (425 millones de dólares).