Carina Ricco habla como nunca de la muerte de su esposo Eduardo Palomo

Carina Ricco estuvo en el programa de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, donde contó el duro golpe que significó para su vida la inesperada muerte de su esposo, el querido y recordado actor Eduardo Palomo, "fue muy fuerte por lo inesperado, por lo joven, por lo sano, por los niños, por él, porque si algo quería el Flaco (como le dice de cariño) era no perderse crecer con sus hijos, no se imaginaba no estar como papá.

Él lo platicaba, su papá se fue cuando era chico y no terminó de crecer con él y me decía, 'no me puedo imaginar estar lejos de mis hijos', eran lo más importante para él.

El 6 de noviembre de 2003 Eduardo Palomo falleció a los 41 años de edad a causa de un infarto fulminante, mientras cenaba con su esposa y unos amigos en un restaurante de la Avenida Melrose, de la ciudad de Los Ángeles, California. El infarto fue causado por una cardiopatía, según los análisis forenses.

La viuda de Eduardo Palomo comentó a Mara Patricia Castañeda que "para mí era pensar en el dolor que él puede haber sentido si tuvo tiempo de imaginar el 'ya no los voy a ver, ya no voy a estar con ello' y eso es fuertísimo. Por ti te duele todo, pero cuando tienes hijos te duele todo 10 veces más.

Si a mí me dolía el pensar el que ellos fueran a crecer sin un papá como El Flaco, que era un gran papá, amoroso, siempre estaba ahí.

"El Flaco y yo nos embarazamos juntos, engordamos juntos, parimos juntos. Los recibió, cortó el cordón, todo su trabajo, su empuje, todo era por nosotros, yo pensaba en Fiona y Luca, en no tenerlo y sí era muy fuerte".

Pero no solo ella, sino también sus hijos vivieron un doloroso proceso tras la muerte de su padre Eduardo Palomo. "Hubo una etapa muy fuerte, muy difícil, de mucha tristeza, Fiona tiene ahí dos o tres años que ella cuenta que no recuerda, se le borraron y Luca, de ser súper dulce, de pronto se enojó con la vida, estaba enojado".

Me costó algunos años de contenerlos mucho, de amarlos, de rodearlos de familia, de gente que los amaba, de momentos que fueron hermosos para ellos para ayudar a sanar o darles por lo menos un respiro. Hacerlos sentir que estaban rodeados de amor.

