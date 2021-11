México.- Sin duda, los actores siempre tienen que dar su lado más profesional ante todos los proyectos en los que participan, un claro ejemplo es la actriz Carina Ricco, que tuvo que sacrificar su físico para dar vida a un personaje en Contigo sí.

En la nueva telenovela, la actriz da vida a Beatriz, una mujer con cáncer de pulmón que no tiene ganas de hacer nada enfrentando la enfermedad y para poder darle vida al personaje con gran respecto, tuvo que informarse y sacrificarse.

La actriz tuvo que cambiar su aspecto para poder lucir demacrada y enferma, pero no lo hizo sola, también dejó que el departamento de maquillaje se involucrara en el proceso y la ayudara para lucir una apariencia dura y desolada.

En entrevista, Carina Ricco compartió: "Para mí es importante contar una historia de la manera más humana y real posible. Al principio Beatriz sale bonita y rozagante, pero poco a poco esta vitalidad disminuye, para lograrlo, y para ayudar al equipo de maquillaje, dejé de exponerme al sol, para dejar que mi piel se me bloqueara, me dormía más tarde y me levantaba temprano y así lucir más ojerosa, porque todo esto también ayuda a la caracterización emocional".

Carina Ricco tuvo que sacrificar su físico para interpretar a una mujer con cáncer en "Contigo sí"

La parte física es tan sólo una parte de su trabajo para este papel, ya que el informarse y tratar a personas que padecen de esta dura enfermedad fue otra parte importante que la ayudó a darle vida a su personaje.

"Contigo sí" es una de las nuevas telenovelas de Las Estrellas, en esta también se abordan otras problemáticas como la ansiedad y la inseguridad, emociones que muchas personas sienten en algún momento de su vida, por lo que se les considera parte importante de la historia.

La telenovela es un proyecto de Ignacio Sada Madero protagonizado por Alejandra Robles, Danilo Carrera, Brandon Peniche, Ernesto Laguardia y Bárbara Islas. Su estreno fue el pasado 11 de octubre y con pocas semanas de transmisión ha logrado llegar a los 2.6 millones de espectadores.

