Carina Ricco, viuda de Eduardo Palomo, lamenta la muerte de la esposa de John Travolta

La actriz Kelly Preston, esposa del actor John Travolta, falleció ayer domingo a consecuencia del cáncer de mama que padecía desde hace dos años, Carina Ricco (viuda de Eduardo Palomo) publicó unas muy tristes palabras ante la muerte de una de sus amigas más cercanas.

Tengo el corazón en mil pedazos, mi querida amiga Kelly Preston se fue, dejando un profundo vacío en nuestras vidas.

"Una mujer amorosa, fuerte y generosa. Una madre y esposa maravillosa. Uno de los mejores seres humanos que conozco, nuestro amor y abrazo más profundo para nuestro querido amigo John Travolta, para nuestra hermosa Ella Travolta y el pequeño Ben. Este mundo fue mejor porque estuviste aquí, te vamos a extrañar", manifestó Carina Ricco.

Al igual que John Travolta, la actriz Carina Ricco vivió hace ya varios años la dolorosa muerte de ese ser amado con quien había construido una hermosa familia. El 6 de noviembre de 2003 Eduardo Palomo falleció a los 41 años de edad a causa de un infarto fulminante, mientras cenaba con su esposa y unos amigos en un restaurante de la Avenida Melrose, de la ciudad de Los Ángeles, California. El infarto fue causado por una cardiopatía, según los análisis forenses.

Kelly Preston tuvo una larga trayectoria en el cine y la televisión. Protagonizó con Kevin Costner la película de 1999 "For the love of the game". En 2003, actuó en "What a girl wants" y fue la mamá en la adaptación con actores reales de "The Cat in the hat". Al año siguiente apareció en el video de Maroon 5 de "She will be loved".

En sus redes sociales John Travolta dio a conocer la muerte de su esposa:

Con mucho pesar les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama; libró una valiente pelea con el amor y el apoyo de muchos.

