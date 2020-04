Carina Ricco y su bella historia de amor con Eduardo Palomo

Carina Ricco contó en una entrevista en el programa "En casa con Mara" de la periodista Mara Patricia Castañeda, cómo inicio su historia de amor con Eduardo Palomo a fines de la década de los 80. "Estaba en casa de un amigo, abro una revista y veo a Eduardo con una novia y decía que él se iba a casar, yo no sabía quién era él, lo veo y mi primer pensamiento es 'no se puede casar, ¿cómo que se va a casar?' y yo ni lo conocía".

La actriz recordó que un año después de haber visto esa publicación en la revista, aparece Eduardo Palomo en su vida. "Llega a casa de esta gente, lo veo y me paralizo y me doy cuenta que es él y me escondo porque me da miedo, yo tenía novio y no quería saludarlo, que se metiera en mi vida, que se me acercara". Pero tal parece estaba destinado que ambos estuvieran juntos, "de pronto termino mi relación y vuelve a aparecer".

"Le hablo a un amigo para que me acompañe a una reunión, me dijo que estaba con Palomo y yo estaba tan triste de que había terminado mi relación que estaba cero interesada. Fuimos juntos a esta reunión, les dije vámonos. (Eduardo y yo) nos quedamos a platicar hasta las cinco de la mañana y llegamos a la conclusión de que lo más importante en la vida era el amor y el arte", manifestó Carina Ricco.

Me dejó en mi casa, me dio un beso y no nos volvimos a separar hasta el día que se fue.

Carina Ricco vivió los mejores siete años de su vida al lado del actor Eduardo Palomo. "Fuimos amigos, cómplices, nos divertimos, nos acompañamos en nuestros procesos, nos casamos en el 96, cuando decidimos casarnos dijimos 'estaría padre', pero estábamos a full, sobre todo él después de 'Corazón Salvaje', que tenía mucho trabajo. Se compró su traje de novio en Italia, yo en Los Ángeles. Nuestro show fue Sergio Arau y los mismísimos ángeles, nada que ver con lo típico de una boda. Procuramos que fuera lo más íntimo posible, era más que nada formalizar esa unión que a nosotros no nos cambió pero que a la gente sí".

La actriz reconoció en la entrevista con Mara Patricia Castañeda, que la muerte de su esposo fue un episodio difícil en su vida, y más por el hecho de saber que sus hijos, Fiona y Luca, se habían quedado sin una imagen paterna. "Aprendes a vivir con la ausencia, no es carrera de obstáculos, no es de superar, llega un tiempo que las caídas son esporádicas, si yo no hubiera tenido a Fiona y Luca no sé si hubiera aguantado".

Lo más difícil fue volver a creer en el amor y que todo es posible, decía yo 'se me fue', yo creía con todo el corazón, yo estuve, lo agarré, le tomé la mano y se me fue.

"Mi angustia más grande era cómo voy a criar a Fiona y a Luca si yo ya no creo en eso, y cómo voy a criar a dos niños si ya no creo en la magia, en el amor y en que todo es posible. El trabajo de reconstruirme fue muy duro".

También te puede interesar:

¿Por qué Carina Ricco, viuda de Eduardo Palomo, sigue soltera?

Edith González tuvo triste coincidencia con Eduardo Palomo

Eduardo Palomo y su inesperada muerte ocurrida hace 16 años