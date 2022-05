Carla Estrada confiesa las exigencias de Adela Noriega para estar en sus telenovelas

Carla Estrada de 66 años de edad, estuvo en una entrevista hace poco y habló de Adela Noriega de 52, con quien empezó a trabajar hace varios años cuando ambas empezaban en el mundo artístico por lo que confesó cuáles eran las exigencias que la desaparecida mujer le pedía al estar en una telenovela.

Y es que muchos pensarían que por ser la estrella de las telenovelas en su época iba a exigir demasiado, pero la realidad es que Adela Noriega solo pedía dos cosas cuando entraba a una producción de Carla Estrada y era comer con ella, además de que siempre debía haber en su camerino atún con aguacate.

La verdad es que Adela no es exigente, lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos junto atún con aguacate en su cámper y cantaba, pero la verdad no, es una persona que traiga exigencias en lo más mínimo aguanta el sol como las polillas de las protagonistas tienen que tener una característica, aguantar el sol, aguantar el frío y caminar descalzas sobre piedritas", dijo Carla Estrada.

Por si fuera poco, la productora mexicana ha dicho que sigue siendo amiga de la actriz mexicana, quien desde hace años se alejó del mundo del espectáculo, pero asegura que la última vez que habló con ella quedaron en ir a comer, cita que no se ha cumplido, aunque no descarta en que se vuelvan a ver.

También dejó en claro que no es nada difícil que regrese a las telenovelas, pero el único inconveniente que hay ha sido que no se ha podido llegar a un acuerdo con Televisa, razón por la cual no se le ha visto de nueva cuenta en la pantalla chica, donde fue una de las máximas celebridades del momento.

"Adela Noriega puede pedir y exigir lo que desea y necesite, ya que TODOS LOS PROYECTOS en los que está son sinónimos de éxito", "Adela se merece todo porqué de todas las actrices que hay ahora no se hace una y no le llegan ni a los talones". "Adela.. Noriega.. Es la Reyna de las novelas.. Sin duda alguna, la mejor", escriben las redes.