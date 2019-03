Carla Estrada habla del romance de Adela Noriega con un ex presidente

La productora Carla Estrada habló sobre el supuesto romance que Adela Noriega tuvo con el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari. La productora de telenovelas estuvo como invitada en el programa "La Saga" de Adela Micha, donde dio su opinión al respecto.

Carla Estrada simplemente calificó el presunto amorío de Adela Noriega con Carlos Salinas de Gortari, como un leyenda urbana.

Yo digo que no, que ella nunca anduvo. La verdad Adela es una niña única, yo sí creo que es una total leyenda urbana.

Supuestamente de su romance con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, la actriz Adela Noriega tuvo un hijo. Anteriormente el actor Fernando Carrillo comentó en el programa De Primera Mano sobre el rumor de este hijo de la actriz: “se lo pregunté alguna vez en un avión volando de Europa para México, cuando terminamos ‘María Isabel’ y ella me dijo: 'Fer, ¿cómo voy a esconder yo un hijo? Sería una tontería. ¿Cómo?' y se me hizo lógica la explicación. Yo creo que solo son rumores”.

Por otra parte, Carla Estrada manifestó a Adela Micha que entre sus proyectos está el esperado regreso de la actriz Adela Noriega a la televisión.

Carla Estrada contó un encuentro que tuvo con la hermana de Adela Noriega: “acabo de ver por cierto a su hermana y le dije: 'ya dile a Adela que vamos a hacer algo', porque me encanta”.

Sobre el regreso de la actriz a las telenovelas, Carla Estrada manifestó que Adela Noriega ha regresado dos veces bajo su tutela y espera que la tercera ocasión también sea con ella, sin embargo, no dio detalles sobre una posible fecha tentativa.