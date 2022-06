Carla Estrada pide ayuda urgente para Pablo Montero y sus adicciones

Carla Estrada de 66 años de edad, es contundente y clara en todos los aspectos, pues siempre se ha catalogado como una mujer que dice lo que piensa, es por eso que habló sobre todos los escándalos relacionados con Pablo Montero de 47, de quien dijo necesita ayuda urgente contra sus fuertes adicciones.

Y es que como algunos ya lo saben, Pablo Montero quedó muy mal no solo con el productor Juan Osorio, quien le dio trabajo en la bioserie de El último Rey como el protagonista, sino con toda la producción, ya que no se presentó en la última escena que debía grabar, por lo que ahora dicho encargado espera que el artista se disculpe por dicha acción.

"Él es el que tiene que un día decir necesito ayuda porque la mano se la han extendido muchos y me incluyo, él necesita apoyo ayuda y pues sabe que si necesita una mano amiga la va a tener porque no tiene nada, de malo tener una enfermedad, no tiene nada de malo pedir ayuda, pero si lo ideal es tratar de que la gente no caiga en eso", dijo Carla Estrada para Ventaneando.

Aunque el cantante mexicano estaba librado de escándalos desde hace tiempo, fue durante el importante proyecto que su personalidad, además de los supuestos problemas con el alcohol, comenzaron a surgir destapándose poco a poco y llegando a los programas de espectáculos que han tocado el polémico tema.

"Si necesita ayuda la tienes que pedir siempre y cuando él quiera", "Si Pablo sabe las consecuencias de la vida bohemia, sobre todo si le encanta "empinar el codo", no hay ser humano sobre la tierra que lo convenza de buscar ayuda médica. Sólo hasta que él lo disponga", "Si Carla Estrada anda bien peda ahí se le nota jajaja como Balbucea las Palabras", escriben las redes.

Cabe mencionar que Pablo Montero también tiene problemas con la familia Fernández pues se molestaron después de haber realizado la bioserie con la cual dicha dinastía está en pleito de manera legal, pues no les gustó para nada lo que se ha contado sobre la vida del artista.