Carla Estrada responde a Cynthia Klitbo tras acusarla de ser una persona ruda y grosera

México. Cynthia Klitbo compartió en entrevista con Mara Patricia Castañeda su mala experiencia laboral al lado de Carla Estrada y expresó que la trató muy mal cuando trabajaron juntas en grabaciones de la novela Alborada.

"Carla es una perona muy ruda y grosera, te dice prostituta, de todo...", cita Klitbo a Mara de acuerdo a la experiencia que le tocó vivir al lado de la famosa productora de novelas como Alborada.

Ahora Carla Estrada reacciona a la acusación de Cynthia Klitbo en su contra sobre maltrato y en entrevista con Chisme No Like resonde respecto "al ataque" que no merece ni siquiera su atención porque Klitbo "no estuvo preparada".

“Hay personas a las cuales les das oportunidades, como por ejemplo Mónica Miguel que le di la oportunidad de empezar, aprovechó esas oportunidades hay gente que no las aprovecha...", añade la señora Estrada quizá refiriéndose a Klitbo.

Cynthia Klitbo. Foto de Instagram

Además Carla aclara que Cynthia Klibto nunca dirigió ni una sola escena en la telenovela Alborada, pues supuestamente no estaba preparada: “No tengo la oportunidad de decirte si funcionó o no porque nunca dirigió ni una sola escena. No estuvo preparada para hacer su primera escena."

Cynthia Klitbo aseguró a Mara Patricia Castañeda en la entrevista que le hizo para su canal de YouTube que Estrada le ofreció dirigir escena en la telenovela Alborada, protagonizada por Lucero y Fernando Colunga, en 2005, pero tuvo problemas con ella y con parte de su equipo de producción.

Según Klitbo, Carla la insultó en varias ocasiones y por eso renunció. "Carla es una persona muy ruda, ruda y grosera…”, afirma la villana de telenovelas como El privilegio de amar.

También Cynthia Klitbo refirió a Mara que Estrada le decía que era una "pentonta", le quitaba la cámara cuando le tocaba dirigir y la situación llegó a nivel de maltrato, cosa que no pudo permitir y por eso renunció.