Carla Medina y Chant te dicen qué es Mugo Live

TV Azteca apuesta por un programa musical que se basa en una app llamada Mugo Star, en este se puede ver y escuchar lo mejor de la música, lanzamientos de nuevos artistas, cápsulas, conciertos, entrevistas, visitas a backstages y contenido exclusivo de artistas y quién mejor para estar al frente de este proyecto que Carla Medina y Chant.

Ella se ha caracterizado por ser una de las conductoras más populares de México y Latinoamérica, mientras que él es un joven que da un brinco en su carrera, la cual está enfocada en la radio, ambos se muestran muy entusiasmados por estar en este proyecto.

“Muy contenta porque hace mucho tiempo no hacía un programa de música y bien contenta porque cuando me hablaron para realizarlo, de dónde venía y por qué, me pareció muy padre y fue muy fácil decir que sí, claro creo que es un proyecto actual que viene a innovar a la televisión”, cuenta Carla.

Por su parte, Chant también está agradecido con la oportunidad de estar en un proyecto de este tipo.

“No me he sentido nervioso, ya había estado en otro programa, la verdad me siento muy cómodo en la cámara, mi mamá produjo tele muchos años y siempre me llevó a los programas donde ella trabajó, siempre he palpado el ambiente en la tele, me siento muy cómodo en el programa”.

¿DE QUÉ TRATA?

Este programa surge de una plataforma digital, hay una aplicación de música gratis que cualquiera la puede descargar, “lejos de competir con otras aplicaciones, convive con ellas, tú te creas tu perfil, se llama Mugo Star, pones tus gustos, jalas los videos y playlist de otras aplicaciones de música favorita, empieza la gente a ver ese gusto musical de cada persona y es así como comienzas a interactuar con otra gente de acuerdo a tu estado, los artistas tienen su perfil en su plataforma, cuando ellos escuchan música, tú como seguidor puedes sumarte a partir de donde estás en tiempo real”, cuenta Carla.

“Tanto fue el éxito de esta aplicación que decidieron hacer un programa de televisión, que es el espejo de esta aplicación y aunque tenemos media hora para poder mostrar esto, tenemos que mostrar algo atractivo y dar a conocer lo que está pasando en las redes sociales, por eso me parece muy atractivo y actual”, comparte la conductora.

LOS CONDUCTORES

La química que hay entre los conductores se aprecia muy bien en la tele, y aunque ya se conocían no habían trabajado juntos.

“Carla es una persona muy talentosa que tiene un buen camino recorrido, los dos como que venimos de la misma escuela, digámoslo así, le aprendo mucho a ella, eso se mira en pantalla, la gente lo puede ver, que vean una dinámica y química entre los dos, con ella me siento cobijado, como bajo sus alas, en entrevistas ella toma la batuta y yo la sigo, para ver cómo lleva las entrevistas”.

“A Chant ya lo conocía desde hace un tiempo, no había trabajado con él, pero fue muy gracioso cómo lo conocí, he trabajado con su mamá. Estoy contenta de poder compartir con él”.

INVITACIÓN

En cuanto a la pregunta recurrente de que el público ya no quiere ver TV abierta, ambos conductores comentaron lo siguiente.

“Este programa está dirigido para los melómanos, no está peleado con la aplicación ni las redes sociales, es otra manera más de relacionarnos, cada programa es muy diferente, hay muchas sorpresas, metiendo al programa a usuarios de la aplicación para que se vayan con nosotros a conciertos”, dice Carla.

Por su lado, Chant también invita a todos a ver este programa, “saquen el celular mientras vean la tele, porque pueden convivir de una manera muy amable, en este caso no estás peleando con el celular, buscamos esa interacción”.