Carla Morrison abrirá los conciertos de Colplay en México como parte de su gira El Renacimiento

Tras el lanzamiento del sencillo 'Ya no somos ni seremos' de Christian Nodal, Carla Morrison le externó todo su apoyo y elogió la canción, deseando que algún día puedan escribir algo juntos y hasta cantarlo , lo que de inmediato emocionó a los fanáticos de ambos. El cantante de música regional mexicana no dudó en contestarle y destacó que "sería un placer".

Coldplay iniciará su gira Music of the Spheres World Tour por México el 25 de marzo en Monterrey, continuará con una fecha más en el mismo lugar; el día 26; seguirá por Guadalajara con dos fechas: 29 y 30 de marzo; y terminará con nada más y nada menos que cuatro fechas en la Ciudad de México; 3, 4, 6 y 7 de abril del presente año.

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que la cantautora también cometió un grave error, debido a que publicó una imagen en la que quedan al descubierto nuevas fechas del tour de la agrupación británica, mismas que ellos ni siquiera han dado a conocer.

Gilberto Coronel Periodista Web

