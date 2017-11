Carlitos "el productor" llora por enfermedad de su hijo

Cuando ‘Carlitos el productor’ llevó a su pequeño hijo al hospital, pensó que solo se trataba de una gripe y que esa misma noche estaría de vuelta en casa. Pero nunca imaginó que terminaría viviendo lo peor, al quedarse internado Sebastián por casi dos meses.

Según contó a las cámaras de El Gordo y la Flaca, los doctores le dijeron que el bebé tenía una complicación más fuerte de lo que esperaban, “al otro día él estaba bien, pero de pronto no quería abrir los ojos, no quería reaccionar y ahí fue cuando yo me asusté”.

El pulmón derecho del pequeño le había fallado y no le estaba funcionando, solamente estaba respirando con el pulmón izquierdo.

“Miraba a los doctores y yo les preguntaba ‘por favor doctor salve a mi niño’ y ellos me decían ‘no, está bien, todo va a estar bien’. Hasta ahora me dijeron que esto se va a demorar como unos ocho, nueve días y ya después él va poder respirar bien”, dijo el comediante cuyo nombre real es Juanito Espinosa.

Pero lo que sí aclaró es que su bebé “siempre va a tener asma, mi mamá tiene asma y yo también tengo asma”.