Carlos Arenas se integra al programa Hoy y quieren fuera a Arath de la Torre

Carlos Arenas de 44 años de edad, se ha unido al programa Hoy, después de haber formado parte de Sale el Sol, el famoso se integró al matutino de Televisa, por lo que muchos quedaron fascinados con su presencia, mientras que otros no están de acuerdo en que pueda llegar a encajar en el proyecto.

Y es que como muchos ya lo saben, son pocos los que se quedan en el programa Hoy, ya sea por el agrado del público o por el contrato que les ofrece producción, lo que sí es un hecho es que desde hace tiempo no metían a un hombre, por lo que ahora hay que esperar como lo toman los televidentes.

Para quienes no lo saben, el conductor mexicano lleva varios años en la industria del entretenimiento, por lo que es muy fácil para él manejar un programa tan importante como lo es Hoy, pues lleva varios años al aire dando sorpresas de todo tipo, por lo que sus fieles esperan que de cátedra de como se conduce.

"Que se quede Carlos Arenas y descansen a Raúl Araiza", "Que se quede Carlos arenas y quiten Arath de la torre", "Súper!!! Que se quede Carlos, es muy buen conductor", "Deberían dejar a Carlos Arenas y a Mauricio Barcelata y ya que se vaya Arath de la Torre.. Por favor @programahoy", "Excelente haber invitado a @carlos_arenastv Es un excelente conductor que pone buena vibra y buen humor ... Creo debería integrarse al equipo de Hoy... El es de lo mejor que había en la competencia", escriben las redes.

Para quienes no lo saben hace tiempo, el presentador mexicano causó revuelo total, pues su ahora ex novia Vanessa Claudio lo evidenció de ser una persona tóxica es decir celoso, por lo que causó revuelo dichas declaraciones, pues no pensaban que fuera así como lo describió la modelo.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que el histrión también ha estado en vuelto en escándalos como otros colegas, pero lo ha sabido manejar de la mejor manera, pues no intenta hacer más revuelo, dejando en claro que sabe como moverse en el pesado mundo del espectáculo mexicano.