Carlos Bonavides  pierde su dinero, culpa a un cirujano por ello y pide ayuda a AMLO

México. El actor Carlos Bonavides, originario de Veracruz, México, y quien tiene 80 años de edad, hace público que se quedó sin sus ahorros de muchos años de trabajo y culpa a un cirujano de ello, además pide ayuda al presidente de México.

En una difícil situación se encuentra Bonavides, quisn se hizo famoso en los años 90 tras interpregar a Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor, al lado de Laura León, ya que ha perdido alrededor de diez millones de pesos.

En un encuentro que Bonavides tuvo con periodistas en Ciudad de México compartió que hace diez años demandó al cirujano plástico Porfirio Castillo por negligencia médica, luego de hacerle una mala operación de busto a su esposa.

El doctor Porfirio es un delincuente, ya se le murió un niño en su consultorio, debería de estar en la cárcel, quisiéramos que nos indemnizarán por lo menos el 10% de lo que yo he gastado."

El actor recalca que tuvo que vender su casa, dos camionetas y en total ha gastado alrededor de 10 millones de pesos en el caso de su señora esposa, quien fue mal atendida por dicho doctor.

Ya lo han tratado de aprehender unas dos veces, y pues ha dado dinero y se ha escapado, es un miseable, un mal doctor Porfirio Castillo y no vayan con él porque arriesgan su vida y se lo digo en su cara."

Además, don Carlos, protagonista de otras telenovelas como Salud, dinero y amor hace un llamado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en su caso y lo ayude a soluciorlo de la mejor manera.

Porque yo me quedé sin patrimonio, todos los 26 años de Huicho Domínguez los gasté, no tengo dinero, no tengo casa, rento un departamento, entonces yo le hablo al presidente para que llame a la justicia y detengan a este criminal."