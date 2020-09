Carlos Espejel de luto; muere su madre

Carlos Espejel de 48 años de edad, está enfrenando una dura perdida, se trata de la muerte de su madre, la señora Yolanda Leguizamo, quien murió por varios problemas de salud los cuales padecía desde hace tiempo, por lo que el histrión habló sobre la muerte de su madre.

Agua en los pulmones la estaban picando para sacarle el agua de los pulmones y al final el hígado por tanta medicina en fin se le va complicando en fin ya estaba grande también una señora mayor, pero la recuerdo con todo mi amor, dijo Carlos Espejel para Tv Notas.

Una de las cosas que recordó Carlos Espejel y de las cuales siempre llevara en su corazón es que su madre fue quien lo impulso en su carrera desde que lo vimos en el programa infantil Chiquilladas (1982), donde Carlos Espejel cautivó al público disfrazado de Chiquidracula y Cantinflas.

Que fuera actor y que me vistiera de Chiquidracula y de Cantinflas, siempre estuvo ahí y pues eso es lo que ella me inculcó, me enseñó y pues aquí estoy dando la cara, estoy seguro de que mi mami estaría contenta y orgullosa de que me viera trabajando y que fuera amable responsable, respetuoso, humilde con ustedes agradecido, dijo Carlos Espejel para Tv Notas.