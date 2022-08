Carlos Espejel explica desde cuándo y por qué está vetado y amenazado por Televisa

México. Carlos Espejel es uno de los actores que en su niñez comenzó su carrera artística al participar en el programa de televisión Chiquilladas, en Televisa, pero está vetado por esta empresa según lo comparte él mismo.

Carlos Espejel acusa a directivos de Televisa de extorsionarlo y amenazarlo por una increíble razón y la información se comparte en varios portales de noticias.

El actor fue vetado en 2010 en Televisa y son varias razones por las que habría quedado fuera de la empresa que lo vio nacer como artista; él comparte en entrevista con periodistas en CDMX.

Imagen de Carlos Espejel en su infancia junto a Érika Buenfil. Foto de Instagram

Espejel dice que estaba trabajando para Estrella TV y lo amenazaron en Televisa: "Dejé de ser americanista porque Televisa me vetó cuando trabajaba para Estrella TV en Los Ángeles, Televisa se asoció con Univision y decidió a un grupo de actores amenazarnos de que ya no podíamos trabajar para Estrella TV y a mí me pareció una enorme injusticia."

Según Espejel, durante años se normalizaron los vetos en las televisoras mexicanas, pero externa que gente de dirección en Televisa lo amenazó con el tema del veto, incluso una vez que este se normalizó en México: "dejé de trabajar, ya después éramos más los vetados."

Pero también se especuló que el veto de Espejel en Televisa habría sido por otro motivo y este era que fingió tener cáncer de exófago, esto en 2003.

El actor Radamés de Jesús hizo público en el programa Guerra de Chistes que Espejel había fingido su enfermedad y jamás le hicieron quimioterapias: "él solito se rapó. Se puso una venda en los brazos", dijo.

Ante esta situación y para defenderse, Espejel entonces habría amenazado con exponer públicamente algunas "verdades" que afectarían su carrera, por lo que De Jesús arremetió con más fuerza en contra de él.

