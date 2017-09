Así luce el hijo de Carlos Hermosillo como mujer:FOTOS

Hace unos días fue la presentación de la obra musical Mentiras en donde participa Carlos Gatica de 28 años de edad quien interpreta a "Emmanuel" de acuerdo a Tv Notas a la función asistió el padre del actor el futbolista Carlos Hermosillo.

TU HIJO APARECE VESTIDO DE MUJER ¿QUE OPINAS?

Me da risa, pero eso habla de su preparación y que sabe hacer distintos papeles"

¿COMO LO VES FÍSICAMENTE?

De mujer es guapa, un poco espaldona, pero guapa(risas)

¿TIENES PREJUICIOS AL VERLO ASI?

"Ninguno, al contrario, me agarró por sorpresa su interpretación porque no me había dicho nada, y la verdad medio muchísima risa; respecto al tema, no tengo ningún tabú"

¿QUE NO USE TU APELLIDO TE DESAGRADA?

"Para nada, él admira mucho a su abuelo, el cantante Lucho Gatica. A final de cuentas es mi hijo y me fascina que haga su propio camino; además recuerdo que cuando lo escuché por primera vez con ese nombre sentí muy bonito.

ARMANDO PALOMO

Armando Palomo fue un actor que destacó por su físico, como villano en telenovelas de Televisa.

Después saltó a la fama por su decisión de cambiar de sexo, convertirse en Jacqueline Arizmendi y "Libertad" como nombre artístico.

Su trabajó más famoso como Libertad fue "Laisa", personaje de Los Sánchez en TV Azteca, después de eso desapareció.

Armando Palomo

Alejado de los medios, es un referente de los famosos mexicanos con cambios de sexo, mucho antes del boom de Caitlyn Jenner.

Lo último que se supo de Libertad fue en el año 2016 cuando concedió una entrevista para un medio de espectáculos, mencionó.

La telenovela los Sanchez

La actriz dejó clara su postura de no querer hacerse la mártir ni vender su vida para causar lástima sobre su decisión de convertirse en mujer:

"Me prometí una cosa, no ir a los programas de esos que venden sensacionalismo a decir cómo sufría antes … Para mí esta no es la única vida que he vivido, esas son mis creencias".

Libertad informó que se casó con su amiga Mónica Coronel desde hace más de 8 años, pero su regreso sí que causó controversia.

Asimismo, compartió que está decidida a retomar su carrera: "Quiero hacer teatro, me gusta mucho el teatro", explicó la actriz, pero lo más importante en este momento es su seminario sobre un método de adiestramiento canino clicker, donde es promotora y que se llevará a cabo el próximo mes de agosto en México: "Estoy apasionada con los animales", concluyó.

A Libertad le encanta presumir que cuando conoció a su esposa se enamoró a primera vista: "dice que sus almas se reconocieron". Asegurá también que a Mónica no le molesta que su pareja haya sido hombre "Sólo se refiere a Libertad como una mujer perfecta".

MHONI VIDENTE

La propia vidente originaria de Cuba ha revelado en diversas entrevistas que nació siendo un hombre y que pasó por un proceso hormonal y de cirugías para ser la mujer que es hoy en día.

Quien era Rafael Martinez de León ha declarado que de pequeña se sentía atrapada en el cuerpo de un varón y que sus familiares y amigos la llamaban "Moni" al considerarla como "amuleto" de la buena suerte, por ello decidió años más tarde componer su nombre por la palabra en inglés "money", agregando las letras M y H, de mujer y hombre.

