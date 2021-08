Carlos Guerrero promete más sorpresas rumbo a la final de ‘Survivor México’

Sinaloa, México. A unos días de llegar a la final totalmente en vivo de 'Survivor México 2021', su conductor, Carlos Guerrero, Warrior, comparte en entrevista sentirse muy contento con la aceptación del público y asegura que esta última semana es la “más cardiaca, crucial y definitiva” del reality de Azteca Uno.

Satisfacción del reality

“Más que contento, estoy muy agradecido por la respuesta de la gente. Ha sido un fantástico proyecto, estoy muy feliz de ser parte de Survivor México. Para mí, esto ha representado un enorme reto en mi carrera”, cuenta Carlos Guerrero vía Zoom para DEBATE al preguntarle por la respuesta de la audiencia a su conducción.

Estar al frente de 'Survivor México', asegura, fue hacer un poco de lo que ya hacía en Azteca Deportes, narrando los partidos de futbol y contando historias. “Es lo mismo que narro acá en las pruebas diariamente con todos los sobrevivientes: me dedico a preguntar, a cuestionar, soy reportero, entonces también esto lo hago, de alguna manera, todos los días en las ceremonias y los concejos tribales”.

El Warrior confiesa que recibió con temor la propuesta de conducir este reality, pues no sabía cuál sería la percepción de la gente. “Tenía temor de que quizá me dijeran que no les había gustado, ‘regrésate a lo tuyo’, pero creo que la gente ha estado contenta. Al menos es lo que yo creo, veo, leo, siento, con lo que he hecho hasta ahora, después de 19 semanas. No han sido para nada fáciles, han sido de muchísimas enseñanzas, de mucha evolución”.

Carlos Guerrero atrapó al público con su conducción de 'Survivor México 2021'.

Guerrero se convirtió en un conductor frontal y directo a la hora de cuestionar a los sobrevivientes. Para conseguirlo, cuenta que tuvo que analizar la trayectoria de cada uno de los participantes, qué es lo que habían hechos e incluso conocer un poco de sus familias, quiénes eran sus padres, quién tenían hijos, entre otras cosas, para así entender las psicologías individuales.

“Esas fueron herramientas muy importantes para poder construir un poco de sus propias historias, para entenderlos de mejor manera para, el momento en que yo tuviera que preguntarles o cuestionarles algo. Pero conforme van avanzando los días, te vas topando con historias nuevas. Como siempre lo dije y como siempre lo diré: ‘ningún día es igual a otro en 'Survivor México'’, esta es parte de la gran magia que tiene este programa”.

El analizar el comportamiento de cada uno de los sobrevivientes y las razones que les llevan a comportarse así, asegura, le ha hecho crecer. “Survivor me ha enseñado a formular de mejor manera las preguntas. Regresaré con una versión mucho más completa del Warrior. Creo que en este mundo y esta carrera cada día tienes que ser mucho más versátil”, dice, y agrega que se divirtió mucho con el público que en redes sociales señalan gustarles la parte cizañosa del conductor a la hora de preguntar.

Sorpresa del público

Cuando el domingo pasado se anunció que el ganador de Survivor México 2021 se determinaría a través de votos del público, la noticia tomó por sorpresa a los sobrevivientes y también a la audiencia. Sin embargo, Carlos Guerrero puntualiza que las diferentes versiones que se graban del reality en República Dominicana, para países como Turquía, Rumania y Grecia, así se realiza.

Asimismo, agrega que para llegar al punto de las votaciones “tienen que pasar muchas pruebas todavía”. “La semana arrancó con ocho sobrevivientes y para llegar a la final tienen que haber pruebas de por medio, collares, concejos tribales, votaciones, sentenciados, sentenciados directos, juegos de la extinción. Repetiré como nunca ‘esto ha sido todo para ti’, ‘tu fuego se extingue’, hasta el punto que queden cinco”, detalla Warrior.

Así, el domingo habrá cinco sobrevivientes en competencia y el mismo día veremos “tremendas batallas y pruebas durísimas para ver quiénes son los tres que llegan a la gran final”. Por último, cuando solo queden tres participantes, el público tendrá la oportunidad de elegir quién se lleva los 2 millones de pesos. “La gente tiene la oportunidad de verdaderamente apoyar a su favorito, de hacer ganar a su favorito si así lo queremos ver. A mí me parece que tendremos una final muy atractiva”.

A punto de despedirse, el hombre de 41 años dice que sí regresaría a conducir otra temporada y que se lleva lo mejor de cada uno de los participantes. “Fantásticas personas todos. Todos, de verdad, mi respeto y mi profunda admiración porque lo que están haciendo aquí no lo puede hacer cualquiera. Lo que ustedes ven es poco comparado con lo que realmente pasan y viven de complicaciones en condiciones muy extremas”.

La última hora del episodio del domingo será totalmente en vivo, y el público podrá elegir al ganador de los 2 millones de pesos a través de la aplicación TV Azteca En Vivo de forma gratuita. Cyntia, Paco y Julio Barraza son algunos de los favoritos para llegar a dicha instancia.