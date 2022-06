Carlos Guerrero promete que la tercera temporada de 'Survivor México' será mucho más exigente

Sinaloa, México. Carlos Guerrero, mejor conocido como Warrior, está listo para regresar a las playas de República Dominicana, para la tercera temporada de Survivor México, donde por segunda vez tomará el rol de presentador.

“Afortunadamente, la gente estuvo mucho de mi lado la temporada pasada, se entendieron muy bien conmigo, como conductor, adoptaron las frases, el lenguaje que establecí. Mucha gente a la fecha que veo en la calle me dice que cuando se despiden en la oficina dicen ‘descansen’ y todos le responden ‘si pueden’ o ‘tu fuego se extinguió’, en fin, fueron frases que se fueron dando de manera muy natural, que es lo mejor, nunca fue algo forzado y ya a sacarlas una vez más de baúl. Se viene una temporada fantástica”, anuncia.

Pruebas más duras

Vía telefónica para DEBATE, Carlos Guerrero adelanta que esta vez serán 20 participantes esta vez, 10 hombres y 10 mujeres, divididos de nueva cuenta en dos tribus. “Algo que me ha gustado mucho es que se va a respetar el tema de los colores y los nombres de las tribus, así que volveremos a ver a una tribu jaguar y a una halcón, los colores verde y amarillo, entonces el público ya puede empezar a recordar todo aquello que tuvo que ver con las tribus. Quizá mucha gente sin conocer quiénes serán los sobrevivientes, ya empiecen a tomar partido, si se van por los jaguares o los halcones”.

La segunda temporada de Survivor superó por mucho el gusto del público por la primera. Así, siendo un éxito probado para TV Azteca, Warrior dice que trabajan en novedades para emular lo logrado en la segunda o incluso superarlo.

“La idea es mejorar lo que se presentó el año pasado, para eso trabajamos, para eso me preparo. Estoy seguro que será una gran temporada. De a poco tendré que ir conociendo a cada uno de los personajes, te puedo decir que son personalidades con un carácter muy fuerte muchos de ellos, seguramente habrá mucho drama, muchas emociones a flor de piel, muchos llantos, mucho conflicto, estoy seguro que habrá conflicto desde el día 1, porque son personalidades muy diferentes, y eso es lo que hace o hará un programa tan diverso en muchas cuestiones”.

Carlos Guerrero logró conquistar a la audiencia con su conducción en la segunda temporada, quien fue muy directo con los participantes. Foto: TV Azteca

Asimismo, adelanta, que a diferencia del año anterior podríamos ver un Survivor “mucho más exigente, más estricto, más difícil para el competidor”. “Quizás las recompensas no serán tan grandes, tal vez no haya tanta comida como la temporada anterior, en donde ya no había hasta grandes reservas en los últimos participantes que quedaban. Ahora costará más trabajo el ganarse la comida para que valoren mucho más las recompensas, seguramente habrá más castigos, más severidad en algunas tomas de decisiones, más sorpresas para el público, no puedo adelantar mucho, pero habrá una especie de complicidad entre el televidente y yo como conductor, creo que se viene una muy buena temporada. Estoy seguro que desde el día número 1, las emociones van a detonar”.

Casting diverso

Este fin de semana, los participantes partieron a República Dominicana para grabar los promocionales, y con pocos nombres confirmados, como el de Tefi Valenzuela, Gabo Cuevas o Javier Ceriani, el conductor adelanta que el público se sorprenderá de las caras que verá. “Se han hablado muchas cosas en las últimas semanas y desde que se anunció que regresaba Survivor hay muchos rumores, han aventado a diestra y siniestra por todos lados nombres. Se van a sorprender de muchos de ellos, ni se los esperarán", señala.

"Muchos de los que van a estar no los tenían en mente y van a decir ‘¡¿qué?! ¿a poco él o ella va a estar?, jamás lo hubiera imaginado’ [...] poco a poco vas a entender poco a poco el por qué han decidido ser parte de Survivor, porque tienen una parte muy importante de conquistarse ellos mismos y de saber hasta dónde pueden llegar de conocer sus propios límites. Va a ser un casting muy diverso”, agrega.

La tercera temporada inicia el próximo miércoles 15 de junio a las 19:30 horas (Ciudad de México) y 18:30 (Sinaloa), por Azteca uno. Todos los días de transmisión aún no se definen, pues el reality compartirá el prime time con los lanzamientos de La voz y La Academia 20 años.