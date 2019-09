Carlos Hays se divide en dos universos actorales

Mazatlán.-El actor sinaloense de 24 años Carlos Hays se enfrenta a un nuevo reto al ser partícipe de la serie Cita a ciegas, en la cual comparte créditos con Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Omar Fierro, Sofía Garza y Gonzalo Peña, entre otros. En entrevista con EL DEBATE, dijo sentirse muy satisfecho de los logros que se han dado en su carrera, ya que se encuentra frente a dos trabajos actorales que le implican un gran reto.

Televisión

Carlos ha estado en varios proyectos de gran impacto, entre ellos, Mirada de mujer, Montecristo, Prohibido amar y La niñera. Expresó que ha tenido la fortuna de trabajar con grandes actores, entre ellos, Silvia Navarro, a quien considera su madrina de actuación.

“Me siento muy feliz porque estoy en dos proyectos; en Televisa con Cita a ciegas y en Telemundo con Preso número 1, que se estrenó el 30 de julio. Ahora se está presentando en Estados Unidos. Lo más bonito es que son dos personajes muy distintos, en Televisa es un proyecto muy chistoso, divertido, y en el otro soy secretario del presidente interino, allí todo es política”, externó el nacido en Culiacán.

El actor indica que Cita a ciegas le abre las puertas a Televisa, ya que es el primer proyecto que realiza con esa empresa. También la dan la oportunidad de hacer comedia, la cual poco ha interpretado.

“Casi nunca he hecho comedia, era el actor que llora, el hijo de la protagonista que secuestran, melodrama a todo lo que da. En pocas ocasiones he estado en comedia. En este caso, es una comedia romántica.”

Enfatiza que es un proyecto con un gran mensaje pues aborda la superación personal.

“Se trata de una protagonista que siempre fue subida de peso y siempre sufrió de burlas, habla de los estereotipos, de que tienes que ser delgada para casarte, tienes que casarte, no puedes cumplir tus metas laborales. Esta progonista va a romper esos estigmas. No es la típica novela. Las mujeres que son antagonistas no las hacen ver como malas, son personas que tienen otros ideales. Se busca hacerle entender a la gente que las palabras tienen su peso.”

Sus inicios

A los 5 años se inició en el mundo artístico al ser partícipe de varias campañas publicitarias. Ahora sueña con hacer su primer protagónico. Afirma que cuenta con trayectoria y un gran profesionalismo que lo respaldan.

Su primera novela fue a los 6 años y la realizó en TV Azteca. Se llamo Por ti, protagonizada por Ana de la Reguera. Salió al aire en el 2001.

Esta semana fue a Monterrey para hacer una campaña de publicidad. Regresará a la Ciudad de México para seguir con Cita a ciegas.

Comparte que dentro de las metas en su carrera figuran tener un protagónico.

“Sé que voy por muy buen camino. Sé que esta carrera es de ser paciente, perseverantes, poco a poco. Estoy muy feliz de lo que he logrado. Cuando regresé a México a los 18 años a buscar sueños en la actuación, vivía en un cuarto de azotea; ahora sueño con comprar mi propia casa.”

El joven resaltó que tiene muy claro sus sueños y uno de ellos es ganarse un premio Óscar. Desea incursionar en el cine, hacer proyectos que representen un gran reto, sobre todo en el género dramático.