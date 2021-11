Carlos Mosmo demuestra quién es a través de sus dos grandes pasiones: la música y la actuación

Mediante la música y la actuación Carlos Mosmo, quien tiene una prometedora carrera artística, ha demostrado quién es. Con estas artes ha tenido "un crecimiento personal muy cañón en todos los ámbitos", externó en una amena charla con Debate. "En la confianza en mí mismo, en cómo me relaciono con las personas, entre más vas conociendo, más tienes que proponer".

Precisamente, en cuanto a su música, el joven cantante y compositor de 22 años de edad, está proponiendo "a la industria una mezcla de todo". Al ser originario de Hermosillo, Sonora, sus raíces están en el Regional Mexicano, "y eso es lo que estoy tratando de imponer en lo que estoy haciendo, en un porcentaje de mi música, el 70 por ciento es Regional Mexicano y lo demás es la fusión que estoy haciendo que es con el R&B y el urbano".

En cuanto a sus letras, está tratando de llevar una forma muy única "en como yo hablo, estoy tratando de que mi proyecto sea super transparente, la selección de sonidos, la forma como se compone, como se escribe, estoy tratando de hacerla muy a mi estilo, es algo bien padre porque ahorita el área de oportunidad en el Regional Mexicano está creciendo, colaboraciones con otros países y que otros países nos volteen a ver y digan: 'quiero estar en México y haciendo lo mismo que están haciendo ellos'".

Carlos Mosmo lanzó su nueva canción "Bien clavado", un tema que a diferencia de los dos anteriores, está mucho más definida la cuestión de esta fusión que nos ofrece. A lo largo de la canción se puede disfrutar del Regional Mexicano y de repente, el trap hace lo suyo y posteriormente se mixean ambas partes.

Eso ha llamado la atención bastante y también me ha llevado a mí empezar a tener otras visiones, tienes las canciones guardadas, puedes estar compone y compone, pero si no sabes qué le gusta a la gente, eso también influye mucho en lo que estás haciendo.

"Bien clavado" trata sobre un amor intenso y loco a la vez. Carlos Mosmo la compuso junto con Neiko, Víctor Ahumada y Pepe Parra, "grandes talentos del medio de la música, grandes compositores también". La producción estuvo a cargo del colombiano Jona Camacho, "justo desde ahí empezamos con la fusión de culturas".

La carrera artística de Carlos Mosmo, comenzó de manera profesional a sus 17 años de edad. Foto: cortesía Sony Music México

El joven intérprete explicó que la canción habla de ese amor pasional que tienes hacia una persona, "como dice la canción, bien clavados estás, super metido con esa persona, no dejas de pensar en ella, te puede pasar un tren encima y sigues pensado en ella, a veces hay amores que no son correspondidos, esta canción te lleva a eso".

Fue compuesta basada "en la historia de un amigo, cuando estábamos componiendo la canción a todos nos pareció muy interesante el tema, al final fue el tema que elegimos, todos nos sentimos identificados en ese momento y le dimos para adelante".

"Bien clavado" forma parte de una trilogía amorosa y dolorosa, conformada por sus dos anteriores sencillos "Lo nuestro ya estuvo", una canción de ruptura, y "Te estoy olvidando", que refleja el penar que tienes hacia una persona después de que sucede la ruptura.

"Estamos contando la historia en tres canciones, tres capítulos de cómo es la ruptura de la relación, el dolor que pasas y luego el bien clavado, no puedo dejarla ir, ahí estoy, deberían ver los videos, están muy interesantes, te lo puedes echar como capítulo de Netflix".

Carlos Mosmo resaltó hacer música para que toda persona que la escuche, se sienta identificada: "y si la quiere escuchar para llorar o para bailar o para lo que gusten, todo es bienvenido, al final yo hago la música para la gente y que mejor que la estén disfrutando al igual que yo, la música es muy libre y eso es lo bonito, el arte".

No hay un prejuicio acerca de lo que puedas escuchar o no, simplemente es música, habrá gente que le guste y habrá gente que no, no se juzga la música.